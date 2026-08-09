Incomprensión en el Sparta de Róterdam tras la derrota ante el Feyenoord: «¿Esto era todo? Muy flojo»

El Sparta Rotterdam cayó este domingo por 0-1 en su estreno en la Eredivisie ante su vecino Feyenoord. En el último suspiro del partido en Het Kasteel, el empate de Milan Zonneveld fue anulado por su falta. El delantero del Sparta no entiende nada y expresó su malestar ante las cámaras de ESPN.

El capitán del Feyenoord, Luciano Valente, abrió el marcador en el minuto 35 y ese acabaría siendo también el único gol del partido. Zonneveld vio cómo le anulaban dos tantos en el tramo final: el primero por fuera de juego y el segundo por su empujón en la espalda de Jeremiah St. Juste.

"Si no juegas desde el principio, tienes que darlo todo como suplente", arranca Zonneveld, que vio cómo Nökkvi Thórisson era el elegido como delantero centro. "Eso es lo que he hecho hoy, solo que es una pena que mis goles no cuenten. Eso es lo único que podría haber salido mejor hoy".

El fuera de juego es fuera de juego, pero la decisión del árbitro Sander van der Eijk de señalar directamente la falta en su segundo tanto genera bastante menos comprensión en Zonneveld. "Creo que eso va en los dos sentidos. Pasa durante todo el partido. ¿Esto fue?", se pregunta al ver su empujón. "Esto me parece bastante flojo, la verdad".

"Esto pasa durante todo el partido. En mi primera ocasión pasó lo mismo y dijo que me había acariciado. Me parece raro", dice Zonneveld, que no tuvo la oportunidad de entablar una conversación decente con Van der Eijk. "Fui hacia él y enseguida me dijo que me iba a sacar amarilla si decía algo".

"Ya había tomado su decisión de antemano, así que no creo que hubiera servido de mucho", cuenta el jugador de Holanda Septentrional, que vio que el juego oportunista del Sparta podría haber hecho daño al Feyenoord. "Sí creo que eso ayudó, desde luego. Generamos ocasiones bastante grandes y, por lo visto en el tramo final, quizá merecimos más".

Zonneveld lamenta haber empezado en el banquillo. "Yo solo quiero jugar y todo el mundo lo sabe, así que en ese sentido sí me resulta difícil. Quiero jugar lo máximo posible y darlo todo, demostrar que ese es mi sitio. Entonces todo llegará por sí solo y tendré que demostrar que el entrenador ya no puede prescindir de mí", concluye el goleador de 22 años.