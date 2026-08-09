Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, vive en una lujosa mansión valorada en más de 10 millones de euros, que cuenta con una piscina exterior con cascada, un campo de fútbol privado, una sala de cine y numerosas instalaciones de lujo.

Según el diario español "Sport", Lamine Yamal, quien acaba de cumplir 19 años, se ha convertido en uno de los jugadores más jóvenes en levantar la Copa del Mundo, además de en una figura que despierta un gran interés mediático.

Su ascenso meteórico en el fútbol europeo ha generado una curiosidad creciente en torno a su vida privada, especialmente sobre su lugar de residencia actual como delantero del Barcelona.

Lamine creció en el barrio de Rocafonda, en la ciudad de Mataró, antes de protagonizar un despegue destacado con el Barcelona y la selección española.

Yamal debutó con el primer equipo del Barcelona en 2023, cuando tenía tan solo 15 años, y pocos meses después apareció por primera vez con la selección española, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar un gol con su camiseta.

Desde entonces, se ha proclamado campeón de tres títulos de Liga, la Eurocopa y la Copa del Mundo, hasta convertirse en un elemento fundamental tanto en el club como en la selección.

Una lujosa mansión

El joven delantero reside actualmente en una lujosa mansión en la ciudad de Esplugues de Llobregat, dentro del exclusivo complejo residencial Ciudad Diagonal.

La propiedad está valorada en más de 10 millones de euros y anteriormente perteneció a Shakira y Gerard Piqué, lo que la convierte en uno de los lugares más emblemáticos del universo del Barcelona.

La arquitecta Mireia Admetller diseñó la vivienda en 2012, y tiene una superficie de más de 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y dos niveles subterráneos.

La vivienda cuenta con amplios ventanales, una piscina exterior equipada con cascada, una piscina interior, un gimnasio privado, una pista de pádel, una sala de cine, una bodega, un estudio de grabación y un campo de fútbol privado.

Yamal ha mantenido el carácter moderno y luminoso que distinguía la decoración de Shakira, pero ha dado a la mansión su toque personal colocando las copas, los trofeos y los recuerdos que ha reunido a lo largo de su corta y exitosa trayectoria, además de renovar el mobiliario para conservar el ambiente abierto y confortable que caracterizaba su anterior vivienda.

El complejo cuenta con cuatro viviendas independientes; una de ellas es de los padres de Piqué, la segunda de los padres de Shakira, la tercera, que es la casa principal, ahora es propiedad del joven jugador del Barcelona, mientras que la cuarta vivienda aún está a la espera de obras de renovación. Gracias a la elevada ubicación de la mansión, ofrece unas vistas privilegiadas de la ciudad de Barcelona y del mar Mediterráneo.

Largas negociaciones

La operación de compra de la vivienda se cerró tras unas negociaciones que se prolongaron durante tres meses, y los trámites se realizaron a través de los abogados, sin la presencia de los anteriores propietarios.

La vivienda fue escenario de numerosos momentos familiares y mediáticos que reunieron a Shakira y Piqué, antes de convertirse ahora en el nuevo refugio del futbolista, que inicia una nueva etapa marcada por el éxito y la estabilidad.

Yamal tenía tan solo 18 años cuando comenzó los trámites de compra de la casa, y ahora reside en una de las viviendas más famosas de Barcelona.