Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP

Traducido por

Incluye a cuatro jugadores... Un intercambio histórico entre Al-Nasr y Al-Ittihad

Fichajes
Al Nasr FC
Al Ittihad
1ª División
N. Alaqidi
S. Al Najdi
M. Shanqeeti
H. Al Ghamdi
Arabia Saudita

La Liga Saudí se prepara para una nueva tanda de emociones en el mercado de fichajes de verano

Varios medios han revelado un posible intercambio histórico en la Liga Saudí que uniría a Al-Nassr y Al-Ittihad en el próximo mercado de verano.

El periodista saudí Khalid Al-Rashid informó en su cuenta de «X» que ambos clubes negocian el intercambio de varios jugadores locales y que el acuerdo podría cerrarse en los próximos días.

El periodista Saad Al-Subaie confirmó la información y añadió que Al-Nassr recibirá también una compensación económica.

El portero Nawaf Al-Aqidi y el lateral izquierdo Salem Al-Najdi pasarían del Al-Nassr al Al-Ittihad, a cambio del lateral derecho Muhannad Al-Shanqiti y el centrocampista Hamed Al-Ghamdi.

Este tipo de intercambio resulta clave para el Al-Nassr debido a sus problemas económicos.

El Al-Nasr busca reforzar el centro del campo tras la marcha del croata Marcelo Brozović, fichado del Inter en 2023.

El Al-Ittihad, por su parte, busca un portero tras los errores de Predrag Rajković la temporada pasada.

El Al-Nassr cerró la pasada temporada conquistando la Liga Roshen tras siete años de sequía, mientras que el Al-Ittihad terminó quinto.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google