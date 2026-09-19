El Bayern tenía mucho que celebrar en el vestuario. Al fin y al cabo, con un 7-0 se multiplican los motivos. "El entrenador nos hizo dar algunos discursos en el vestuario", contó Harry Kane, cuando unos minutos después de la medianoche, como último profesional del campeón récord alemán, abandonó el vestuario el viernes tras la goleada contra el Union Berlín, con un corazón de pan de jengibre con un 100 glaseado en la parte delantera en la mano en honor a su próximo récord de fábula. "Michael marcó su primer triplete con nosotros, Isi (Saibari, red.) su primer gol con el FC Bayern, yo mi gol número 100, Serge Gnabry ha vuelto tras su lesión", enumeró Kane de buen humor y explicó entre risas, al ser preguntado, que el discurso de Olise había sido el más corto.

Hasta ahí, ninguna sorpresa.

No se sabe cómo se sintió Luis Díaz mientras las otras estrellas ofensivas hablaban ante toda la plantilla sobre sus éxitos. Díaz abandonó el Allianz Arena sin más comentarios. El contraste, en cualquier caso, no podía ser mayor. Allí, todo eran motivos de alegría y celebración; aquí, Luis Díaz, el delantero al que la mala suerte parece perseguir últimamente. La figura triste entre tantos afortunados.

¿Cuándo marcó Luis Díaz su último gol con el Bayern de Múnich?

Al menos eso sí: no parecía abatido tras otra noche aciaga con el conjunto muniqués, la quinta consecutiva. Desde su gol para el 5-1 en el estreno de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart, el jugador de 29 años no ha logrado nada reseñable en los siguientes partidos. Y peor aún: contra el Schalke, el Osnabrück en la Copa y el Bodö/Glimt en la Champions League desperdició incluso algunas ocasiones muy claras. La semana pasada, tras entrar como suplente en Elversberg, provocó el enfado de su compañero Josip Stanisic, cuando, perfectamente asistido por Michael Olise en el área, no remató simplemente a portería, sino que pareció tener en mente varios trucos espectaculares antes de que solo le saliera un golpecito de tacón.

¿Y ahora? Su acción más llamativa fue finalizar con gol hasta entonces el ataque más bonito del Bayern, aunque el tanto le fue anulado por fuera de juego.

Con otro partido sin goles ni asistencias, Díaz incumplió la promesa que había hecho previamente en una entrevista con Sky/RTL. "Creo que ese gol llegará en el próximo partido. También hay que mantener la calma, mentalmente, para que no te afecte. Hay que trabajar en ello, mejorar. Sé que solo es la definición. Solo falta el remate, y entonces todo irá bien".

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¿Cómo de bien aprovechan sus ocasiones los compañeros de Luis Díaz en el FCB?

La próxima oportunidad para que todo vaya bien no la tendrá Díaz hasta el 10 de octubre. Hasta el partido ante el FC Augsburgo, toca parón de selecciones. Y para Luis Díaz, permiso especial. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, decidió de común acuerdo con su delantero no convocarlo. Díaz debe descansar tras una temporada pasada extremadamente exigente, con 51 partidos con el Bayern, en los que logró unos extraordinarios 26 goles y 23 asistencias, además de otros 16 encuentros con la selección colombiana (7 goles, 3 asistencias).

Ya durante el Mundial, en el que Díaz había llegado a octavos de final con Colombia, había sufrido con su falta de acierto, y en las primeras semanas tras su regreso a Múnich ese problema se agravó, hasta el punto de que ahora contra el Union ni siquiera tuvo muchas ocasiones.

Aun así: solo en la Bundesliga, según los datos de Sofascore, ya ha fallado seis grandes ocasiones y, además, en las primeras cuatro jornadas de Bundesliga alcanzó un valor de goles esperados de 3,1. En comparación, Harry Kane ha marcado hasta ahora tres goles a partir de un xG de 2,17, y el absolutamente sobresaliente Michael Olise, cuatro tantos con un xG de 2,65. En todas las competiciones, Olise ya suma ocho goles y tres asistencias. También Ismael Saibari, que entró por Díaz en el minuto 63 contra el Union, firma en sus primeros cuatro partidos de Bundesliga un gol y tres asistencias en solo 178 minutos.

¿Puede que Luis Díaz incluso viera venir este bajón de forma?

"Algunos estarían encantados de tener un bache como el suyo", calmó el viernes el director deportivo del Bayern, Max Eberl, y explicó: "En Sudamérica, los partidos internacionales ahora no son imprescindibles y al jugador simplemente le viene bien. Ha tenido muchísimos partidos. En ese sentido, está bien". Díaz "primero va a tomarse unas pequeñas vacaciones y luego volverá. Tendrá su programa. No hay que preocuparse de que no vuelva en forma", dijo Eberl.

Curiosamente, Luis Díaz parece haber contemplado al menos la posibilidad de una bajada de rendimiento al inicio de esta temporada. En una entrevista con Sky/RTL incluso reveló que le habría gustado contar con un back-up para su posición. "Por supuesto, siempre quiero jugar. Pero si hay alguien que pueda ayudar en mi posición: bienvenido. Eso ayuda mucho cuando las cosas no salen bien. Entonces el compañero está ahí para ayudarte y así os vais turnando. Eso es muy importante. A mí me habría gustado. Pero bueno, no pasó. Aun así, también estamos bien así".

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Luis Díaz ya recibió una vez un permiso especial en el FCB

De hecho, el Bayern había planeado realmente, y así lo había comunicado, afrontar la temporada con un back-up así para Díaz. Pero poco antes del cierre del mercado, Arijon Ibrahimovic fue cedido al FC Augsburgo, también con cierta sorpresa para el propio jugador de 20 años. "¿Desde dónde marcó hoy Isi su gol?", respondió Eberl el viernes a la pregunta de si el Bayern podría volver a plantearse en invierno un back-up para Díaz, ya que su posición de extremo izquierdo es la única que, nominalmente, no tiene doble cobertura.

La pregunta de Eberl era retórica, porque naturalmente Saibari había marcado su gol desde el lado izquierdo del área. El marroquí no es, desde luego, un jugador de banda, para eso le falta velocidad. Sin embargo, tiene tanta inteligencia de juego, una visión tan buena y una técnica tan fina que, en ataque, en teoría puede jugar realmente en cualquier posición. Serge Gnabry también puede sustituir a Díaz en esa demarcación. En principio, Díaz no tiene por qué preocuparse de momento por su sitio en el equipo: Vincent Kompany seguirá rotando en los próximos partidos para intentar dar a todas las estrellas un tiempo de juego similar; además, tras el parón de selecciones llegarán varias semanas inglesas seguidas.

Por cierto, no es la primera vez que Luis Díaz recibe vacaciones en mitad de la temporada. En diciembre de 2025 estaba sancionado en la Champions League por una tarjeta roja y, además, había visto su quinta amarilla en la Bundesliga; el entrenador Vincent Kompany lo envió "unos días fuera. Creo que ahora simplemente es razonable que esté fuera unos días y luego vuelva al cien por cien mental y físicamente", explicó entonces el técnico.

Díaz regresó entonces realmente lleno de ganas y completó una muy buena segunda vuelta. ¿Se repetirá la historia, solo que en un momento mucho más temprano de la temporada?