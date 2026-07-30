En realidad, el descenso de la Bundesliga debía suponer un profundo golpe para el VfL Wolfsburgo. Menos ingresos, un presupuesto claramente menor, un nuevo comienzo en lo deportivo. En el mercado de fichajes, sin embargo, hasta ahora se está dibujando una imagen distinta: mientras la mayoría de los clubes de Segunda deben mirar dos veces cada euro, el VfL está armando una plantilla en una dimensión con la que incluso otros gigantes caídos recientemente como el HSV, el Schalke 04 o el 1. FC Colonia solo podían soñar.

Los de Baja Sajonia ya han invertido este verano 22,7 millones de euros en nuevos jugadores. Lo llamativo es que los otros 17 competidores suman hasta ahora, según las cifras de traspaso públicamente conocidas, apenas cerca de 19 millones de euros.

Así, un solo club de Segunda está gastando actualmente más en nuevos jugadores que todo el resto de la liga. La actuación de los dirigentes del VfL plantea la pregunta: ¿sigue siendo competencia normal o ya es una distorsión de la competencia? ¿Está Wolfsburgo alterando con sus posibilidades financieras el equilibrio de fuerzas de la 2. Bundesliga de forma demasiado clara?

¿Qué significa el fichaje de Fabian Reese por el Wolfsburgo?

Pocos traspasos ilustran mejor la situación especial que el de Fabian Reese. Wolfsburgo pagó ocho millones de euros al Hertha BSC por el hasta ahora capitán y rostro más representativo del club.

Reese fue en los últimos años uno de los jugadores más sobresalientes de la 2. Bundesliga. Con el Hertha disputó 91 partidos oficiales, marcó 35 goles y dio otros 31. El director deportivo del Wolfsburgo, Pirmin Schwegler, lo calificó en consecuencia en el momento de su incorporación como "uno de los jugadores más fuertes de la 2. Bundesliga".

Para el propio Reese, la decisión no habría sido en absoluto fácil. "La decisión de cambiar de club, como seguramente se puede entender, no me resultó precisamente fácil", explicó tras la firma. La manera en que el VfL se interesó por él, las condiciones profesionales, así como "los valores del club, de Volkswagen y de la gente de alrededor" habrían desempeñado un papel decisivo en su decisión.

En los últimos años, Reese se había convertido en una figura de identificación en la capital, en una cara del nuevo Berlín, que tras años de caos quería volver a acercarse a sus aficionados y a su ciudad. Lo estrecha que supuestamente se había vuelto esa relación no se vio hasta el año pasado. En noviembre de 2025, Reese amplió su contrato anticipadamente hasta 2030. El Hertha escenificó la firma con una acción extraordinaria: "No era ningún secreto que queríamos vincular a Fabi al club a largo plazo a toda costa. Además, Fabi se identifica al cien por cien con el Hertha BSC", explicó entonces el director deportivo Benjamin Wieber.

El mensaje era difícil de malinterpretar: este jugador no debía ser simplemente un empleado. Reese debía seguir siendo la cara del club y de su ciudad. También sus propias palabras apenas dejaban entonces dudas sobre esa conexión especial. Reese vivía al Hertha como el club de su corazón y dijo que todavía tenía mucho por hacer en Berlín. La ampliación a largo plazo hasta 2030 parecía una declaración que iba mucho más allá del negocio habitual del fútbol.

Ni siquiera un año después, esa historia se ha terminado. Y precisamente un rival directo de la 2. Bundesliga le pone fin. Wolfsburgo pone ocho millones de euros sobre la mesa y se lleva a un jugador al que el Hertha había convertido públicamente pocos meses antes en el símbolo de su futuro.

Precisamente por eso, el traspaso probablemente provocará en muchos aficionados del Hertha bastante más que la pérdida habitual de un jugador importante. Reese se había convertido, con su vínculo emocional con Berlín, su forma de presentarse y, finalmente, la renovación de su contrato, en una figura especial. Ahora, de repente, juega para un club que en muchísimos aspectos representa prácticamente lo contrario de lo que al Hertha le gustaría ser.

Deportivamente, el Hertha, que además todavía no ha fichado ni a un solo jugador, pierde así a uno de sus mejores futbolistas. Emocionalmente, el club pierde a una figura de identificación. Y Wolfsburgo gana ambas cosas. Sin embargo, que un descendido de la Bundesliga pueda pagar a otro gran club de Segunda ocho millones de euros por un jugador de Segunda muestra sobre todo lo diferentes que son las condiciones financieras dentro de la liga.





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¿Qué otros profesionales ha fichado el VfL Wolfsburgo?

Reese no es en absoluto el único caso. Fraser Hornby llegó procedente del SV Darmstadt 98 por cuatro millones de euros. También aquí un rival directo de la liga perdió a un jugador importante ante los Lobos. A eso se sumó Muhammed Damar (22), procedente del TSG Hoffenheim. Del descendido de la Bundesliga también llegó Hauke Wahl al VfL por 1,8 millones de euros.

Robert Glatzel costó únicamente alrededor de 1,7 millones de euros de traspaso. Pero también en el caso del exdelantero del Hamburgo SV se hizo evidente otra ventaja del Wolfsburgo: el VfL no solo puede pagar cantidades de traspaso que para muchos clubes de Segunda serían difícilmente asumibles, sino también salarios para profesionales consolidados con los que la competencia solo puede soñar. Al fin y al cabo, Glatzel aporta la experiencia de más de 180 partidos en Segunda y ha demostrado durante años que en esta liga puede marcar con regularidad cifras de dos dígitos. Wolfsburgo continúa así exactamente donde lo dejó en la Bundesliga. Aunque el principal financiador, VW, atraviesa una crisis casi existencial y hasta 100.000 personas podrían perder su trabajo, el VfL Wolfsburgo puede por ahora seguir gastando dinero.

Por el delantero centro suizo Alessio Besio fueron a parar 700.000 euros al SC Friburgo, aunque el jugador de 22 años no disputó ni un solo partido como profesional con el club de Brisgovia en tres años y en la pasada temporada estuvo cedido al Verl, de la tercera división. A ello se suman Timon Wellenreuther, fichado del Feyenoord por alrededor de un millón de euros y que ahora estará de baja durante semanas por una lesión de rodilla, así como Elvis Rexhbecaj, que llegó libre desde el FC Augsburgo. También este traspaso habría supuesto para numerosos clubes de Segunda una dimensión económica completamente distinta pese a no haber coste de fichaje. Rexhbecaj aporta la experiencia de más de 150 partidos en la Bundesliga.

Wolfsburgo no está fichando a cualquier promesa. El campeón alemán de 2009 incorpora de forma específica a profesionales, varios de los cuales ya han acreditado desde hace tiempo su calidad en la Bundesliga o en la parte alta de la 2. Bundesliga.

Lo extraordinaria que es realmente la gira de compras del Wolfsburgo se aprecia al mirar los últimos años. El FC Schalke 04, por ejemplo, ingresó en la pasada temporada 2025/26 de Segunda alrededor de 8,75 millones de euros por ventas de jugadores e invirtió apenas 3,4 millones de euros. El balance final fue un superávit en traspasos de 5,35 millones de euros. El fichaje más caro fue el delantero centro Christian Gomis por apenas 1,5 millones de euros.

Solo Fabian Reese le costó al Wolfsburgo más del doble de lo que costó todo aquel verano de fichajes del Schalke.

También el Hamburgo SV se movió antes de su ascenso en 2024/25, pese a sus ambiciosos objetivos, en una dimensión completamente distinta. El HSV gastó en total alrededor de nueve millones de euros en nuevos jugadores, con unos ingresos de aproximadamente tres millones de euros. La incorporación más cara, Alexander Rossing-Lelesiit, costó alrededor de 2,8 millones de euros.

Igualmente claro es el contraste con el Hannover 96. El club de Baja Sajonia pasó en 2025/26 de unos ingresos por traspasos de 11 millones de euros a apenas 4,33 millones de euros en gastos, con lo que generó un superávit de alrededor de 6,68 millones de euros.

¿Cuánto ha ingresado el VfL Wolfsburgo en el mercado de fichajes?

Pero Wolfsburgo no está simplemente quemando dinero. La historia no es tan sencilla. Porque la impresión de un club que, tras el descenso, simplemente abre el grifo del dinero y vacía a la competencia se queda corta. El campeón de la Copa de 2015 está ingresando al mismo tiempo cantidades considerables por ventas de jugadores.

Patrick Wimmer se marchó al TSG Hoffenheim por alrededor de diez millones de euros. Jakub Kamiński aportó otros 5,5 millones de euros con su traspaso al 1. FC Colonia. Lovro Majer puso rumbo al AEK Atenas por unos seis millones de euros, según se informa. En total, actualmente figuran ingresos de alrededor de 24 millones de euros. Así, los Lobos incluso registraron un pequeño superávit pese a la espectacular gira de compras. Y el techo todavía parece estar lejos. Konstantinos Koulierakis dejará a los Lobos para irse a la AS Roma por 15 millones de euros. También el guardameta Kamil Grabara podría salir todavía por una alta suma de millones; recientemente, el Atalanta Bérgamo aparecía como interesado.

Es una contextualización importante. Wolfsburgo financia sus incorporaciones casi por completo con ventas propias. Por eso, la verdadera posición financiera especial se aprecia menos en el balance actual de fichajes que en la capacidad de poder reinvertir de inmediato los millones ingresados en un equipo orientado al ascenso directo.

Además, la situación del Wolfsburgo no carece por completo de comparación histórica. Cuando el VfB Stuttgart aspiró al ascenso directo tras su descenso de la Bundesliga en 2019/20, los suabos también invirtieron masivamente. Entonces se destinaron alrededor de 25,4 millones de euros a nuevos jugadores. Solo Silas costó ocho millones de euros en su llegada desde el Paris FC, mientras que Sasa Kalajdzic llegó desde el Admira Wacker por alrededor de seis millones de euros.

Así, el Stuttgart se movía entonces incluso en una dimensión de gasto aún mayor que la del Wolfsburgo actual. Sin embargo, hay una diferencia decisiva: el VfB había vendido al mismo tiempo jugadores por un total de alrededor de 79,5 millones de euros. Por eso, la ventana de fichajes terminó pese a las altas inversiones con un enorme superávit de más de 54 millones de euros.





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Gastar mucho dinero no es ninguna novedad para el Wolfsburgo

Y hay algo más que forma parte de la verdad: que el VfL mueve grandes sumas en el mercado de fichajes no ocurre ni mucho menos solo desde este verano. Ya en la pasada temporada, Wolfsburgo ingresó alrededor de 37 millones de euros por ventas, pero al mismo tiempo invirtió cerca de 68 millones de euros en nuevos jugadores. El balance final fue así un déficit en traspasos de casi 31 millones de euros.

Solo Vinicius Souza costó alrededor de 15 millones de euros en su llegada desde el Sheffield United. Por Mohamed Amoura, fichado de forma definitiva desde el Union Saint-Gilloise tras su cesión previa, hubo que pagar alrededor de 14,75 millones de euros.

Los traspasos millonarios no son ninguna novedad en Wolfsburgo. Lo nuevo es sobre todo el contexto en el que se producen. En la Bundesliga, Wolfsburgo competía económicamente con el Bayern, el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen, el RB Leipzig y numerosos clubes más que pueden invertir con regularidad cantidades de dos dígitos de millones en un solo jugador. En la 2. Bundesliga, este modelo de negocio del Wolfsburgo se encuentra de repente con clubes cuyo presupuesto total de fichajes es en parte inferior al traspaso que el VfL ha pagado solo por Fabian Reese. Precisamente por eso, las mismas cantidades parecen completamente distintas tras el descenso.





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¿Qué tan grande es la diferencia entre el Wolfsburgo y todos los demás clubes de la Segunda?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj y Wellenreuther representan de forma ejemplar una estrategia de fichajes que muestra con bastante claridad lo que se planea en Wolfsburgo: la estancia en la 2. Bundesliga debe durar, a ser posible, solo un año. Y lo que no hay que olvidar: jugadores como Amoura han seguido hasta ahora al VfL también a la Segunda. El valor de plantilla de los Lobos asciende, según transfermarkt.de, a 194,15 millones de euros; con ello, el VfL ocuparía el noveno puesto en la Bundesliga. En el segundo lugar de la Segunda aparece el también descendido FC St. Pauli con 45.93 millones de euros, unas 4,5 veces menos. Decir que el VfL Wolfsburgo es el FC Bayern Múnich de la categoría de plata de la Bundesliga sería quedarse muy corto: al fin y al cabo, la plantilla del Bayern, con 1,07 mil millones (!), no vale ni siquiera el doble que la del RB Leipzig (604 millones de euros actualmente). Y el BVB todavía sigue fichando.

Si de la absurda fortaleza financiera del Wolfsburgo en comparación surge realmente una distorsión de la competencia, solo podrá responderse en lo deportivo cuando ruede el balón. Pero que el VfL Wolfsburgo juega financieramente en otra liga respecto a gran parte de su nueva competencia ya lo muestra con bastante claridad este mercado de verano.