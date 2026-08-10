En el pasado reciente del Bayern de Múnich se ha repetido un patrón: jugadores importantes del once se acercan al final de su contrato, son pretendidos por grandes clubes extranjeros, el club quiere retenerlos a toda costa, reciben renovaciones muy lucrativas bajo presión y, de repente, por distintos motivos, dejan de rendir al nivel habitual.

Así ocurrió, por ejemplo, con Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman y, en un nivel algo inferior, también con Eric-Maxim Choupo-Moting. Su salario dejó de reflejar poco después de las renovaciones su peso deportivo, pero seguía consumiendo recursos financieros y bloqueando al mismo tiempo la planificación de la plantilla. El Bayern de Múnich quería vender, los jugadores remitían con razón a sus contratos. Así, el club muniqués arrastró varios lastres hasta que finalmente se marcharon gratis (Goretzka, Choupo-Moting), renovaron con una rebaja salarial (Gnabry) o fueron vendidos por una cifra de traspaso relativamente baja (Coman).

Con Alphonso Davies amenaza con producirse una evolución similar: tras meses de pulso, acompañados por el persistente interés del Real Madrid, renovó en febrero de 2025 hasta 2030 con unas condiciones salariales extremadamente lucrativas. Salario base del que se ha informado: 15 millones de euros, una cifra que puede aumentar notablemente con bonus. Prima de fichaje: 22 millones de euros.

FC Bayern: Alphonso Davies tropieza desde su rotura del ligamento cruzado

Poco después de su renovación se rompió el ligamento cruzado, estuvo de baja durante nueve meses, sufrió varios contratiempos físicos tras su regreso y hasta hoy no ha recuperado su mejor nivel. Al final de la pasada temporada, Davies sufrió una rotura de fibras musculares, por lo que en el tan esperado Mundial en casa solo jugó 16 minutos con Canadá y regresó tocado al Bayern de Múnich.

Mientras sus compañeros giraban por Asia, Davies trabajaba en Múnich junto al nuevo fichaje Ismael Saibari y Jamal Musiala en su nuevo regreso. Esta semana debe incorporarse a los entrenamientos con el equipo y volver a estar disponible para la Supercopa contra el Borussia Dortmund del 22 de agosto, pero aun así le amenaza el banquillo.

Davies se encuentra este verano en una situación poco habitual: por primera vez desde su irrupción en la temporada del triplete 2019/20 ya no es el lateral izquierdo número uno indiscutible. En los últimos años, en ausencia de Davies, en el lateral izquierdo actuaban más bien soluciones de circunstancias con cierta flexibilidad: Lucas Hernández, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer o Josip Stanisic.

Este verano, sin embargo, el club muniqués fichó por 50 millones de euros a Nathaniel Brown, un jugador que debe protagonizar una competencia completamente abierta con Davies y que, a día de hoy, incluso parte como favorito. Brown fue el punto positivo de un flojo Eintracht de Frankfurt la pasada temporada y el punto positivo de una débil selección alemana en el Mundial.

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Brown superó recientemente a Davies incluso en su especialidad

A diferencia del tocado Davies, Brown pudo rodarse en la gira asiática y convencer al técnico Vincent Kompany. Al margen de su mejor estado físico, Brown es más dotado técnicamente y tiene una mejor comprensión del juego que Davies, que por su parte destaca más por su atletismo y velocidad. Los jugadores con un perfil de virtudes como el de Davies dependen aún más que otros de su estado físico; los problemas de salud los frenan en exceso, en el sentido más literal de la palabra, y eso es exactamente lo que le ha ocurrido últimamente a Davies.

Hay una estadística que lo demuestra de manera especialmente clara: en sus primeras seis temporadas en el Bayern de Múnich, Davies figuró siempre entre los jugadores más rápidos de la Bundesliga. Su velocidad punta anual se movió entre los 35,97 km/h y el valor máximo absoluto de 36,53 km/h en la temporada 2022/23. Sin embargo, desde su regreso solo ha alcanzado como máximo los 35,11 km/h. Una caída brutal y únicamente el puesto 39 de toda la liga la temporada pasada. En cambio, en la undécima posición con 35,78 km/h: Nathaniel Brown.

De hecho, el nuevo fichaje no solo presenta un perfil de virtudes más amplio que Davies, sino que incluso lo superó recientemente en su especialidad. Posiblemente para dejar caer de paso este detalle ante el gran público, Brown mencionó en su presentación oficial, junto a su "sentido de los espacios", también la "velocidad" como su mayor virtud.

Temporada Velocidad punta de Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/h 2020/21 35,97 km/h 2021/22 36,08 km/h 2022/23 36,53 km/h 2023/24 36,1 km/h 2024/25 36,24 km/h 2025/26 35,11 km/h

La venta de Alphonso Davies este verano, "descartada"

En esta temporada, teóricamente, también podrían abrirse opciones de juego para Davies en otra posición, concretamente en el extremo izquierdo, donde en el pasado jugó regularmente con la selección canadiense. Luis Díaz es indiscutible ahí. Pero si necesita descanso o incluso se cae, la situación se complica.

La alternativa nominal prevista es el canterano Arijon Ibrahimovic, sin experiencia al máximo nivel. También pueden echar una mano jugadores de la zona central como Musiala, Gnabry o Saibari. En el amistoso contra el Jeju SK FC, Kompany probó por la izquierda en ataque a Bara Ndiaye, y el también apenas adolescente Maycon Cardozo, de solo 17 años, dejó buenos detalles en la pretemporada. Es posible que Kompany experimente ahí en algún momento también con Davies.

En principio, en el Bayern de Múnich todavía creen, o mejor dicho esperan, que Davies recupere su mejor nivel. Una venta en este periodo de traspasos está "descartada", como subrayó el director deportivo Max Eberl precisamente en la presentación de Brown. Más aún porque también hay factores intangibles que juegan a favor de Davies. Por su carácter positivo, está considerado un animador del vestuario. Por su nacionalidad, es importante para el alcance en el mercado norteamericano, de forma muy similar a como Min-Jae Kim lo es en el asiático. Pero al final lo que cuenta es el rendimiento deportivo.

A sus 25 años, Davies se encuentra en una encrucijada. Si pierde la competencia con Brown y firma otra temporada decepcionante, podría verse rápidamente en una situación similar a la que vivieron en su día Gnabry, Goretzka, Coman o Choupo-Moting. Internamente sería considerado demasiado caro para su peso deportivo y, por tanto, pasaría automáticamente a ser candidato a una venta. En ese caso, sin embargo, Davies podría remitirse con tranquilidad a su lucrativo contrato, vigente hasta 2030.