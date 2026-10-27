Incluso con prostitutas: la pareja de un defensa de la Roma revela dolorosos detalles sobre la infidelidad de su marido

Amanda Martins, esposa del brasileño Wesley França, defensa de la Roma italiana, hizo estallar sorpresas atronadoras sobre su vida matrimonial, acusando al futbolista de 23 años de haberle sido infiel en repetidas ocasiones, incluso durante su embarazo, y afirmando que vio por sí misma pruebas de sus múltiples relaciones, antes de anunciar que su separación se ha convertido en un hecho consumado.

Amanda reveló, en declaraciones a través de su cuenta en "Instagram", los detalles de lo que describió como repetidas infidelidades por parte de su esposo, aclarando que no se basó en rumores, sino que vio por sí misma fotos y vídeos que el jugador grabó durante sus encuentros con otras mujeres, señalando que llevaba puesto el anillo de matrimonio en esas situaciones, sin tener en cuenta sus sentimientos ni respetar la relación conyugal.

Amanda dijo que decidió hablar públicamente tras la propagación de rumores y noticias sobre su vida personal en las redes sociales, afirmando que la infidelidad no ocurrió una o dos veces, sino que se repitió muchas veces e incluyó a varias mujeres, entre ellas prostitutas, según sus palabras.

Añadió que logró acceder al teléfono de Wesley y vio lo que describió como pruebas de esos encuentros, aclarando que trasladó las fotos y los vídeos a su propio teléfono, después de haber visto por sí misma los detalles de esos hechos.

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Wesley me fue infiel durante el embarazo

La esposa del defensa de la Roma confirmó que sufrió una gran conmoción tras descubrir lo que describió como las infidelidades de su esposo, señalando que le dio numerosas oportunidades para reconocer lo ocurrido, pero él lo negaba, mientras ella padecía dolor psicológico y lloraba por lo que había descubierto.

Amanda dijo que nunca imaginó que algún día hablaría con tanta franqueza sobre los detalles de su matrimonio, debido a su carácter reservado, pero decidió revelar una parte de su sufrimiento tras años de silencio, añadiendo que Wesley le fue infiel incluso durante su embarazo, pese a sus continuos intentos por mantener la estabilidad de la familia y el matrimonio.

Explicó que en aquel momento optó por no publicar ningún detalle en internet, y prefirió perdonarlo e intentar construir una vida matrimonial estable, pero finalmente llegó al convencimiento de que sus intentos no lograron cambiar su conducta, según su relato.

Ataques de ansiedad y situaciones embarazosas

Las acusaciones de Amanda no se limitaron a la infidelidad conyugal, sino que también habló de situaciones que dijo haber presenciado durante sus salidas a restaurantes y lugares públicos, señalando que el jugador pedía los números de teléfono de las camareras y de otras mujeres, incluso mientras ellas esperaban en las colas de los baños.

Añadió que sus comportamientos, especialmente al consumir bebidas alcohólicas, le causaron presiones psicológicas y ataques de ansiedad que no padecía anteriormente, aclarando que en ocasiones llegó a culparse a sí misma y a preguntarse si había fallado con él, antes de darse cuenta, según sus palabras, de que la responsabilidad no recae sobre ella.

Separación definitiva

Amanda concluyó sus declaraciones confirmando su separación de Wesley, señalando que él ha quedado libre en su vida personal y que sus comportamientos ya no significan nada para ella, después de haber perdido la esperanza de obtener el mínimo de respeto dentro de la relación.

Amanda está unida a Wesley por una hija, mientras que el texto disponible no incluyó una respuesta del futbolista brasileño a las acusaciones que le dirigió su exesposa.

Wesley França, de 23 años, es uno de los futbolistas brasileños que han llegado a representar a la selección de su país en 8 partidos, y a lo largo de su trayectoria anterior también jugó para el Atlético Tubarão y el Flamengo, antes de incorporarse a la Roma italiana.



