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Ballon d'Or dembele(C)Getty Images
Andreas Koenigl

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¡Incluido una estrella del Bayern! El vigente ganador Ousmane Dembélé nombra a sus tres favoritos para el Balón de Oro

Liga de Campeones
Paris Saint-Germain
O. Dembele

Ousmane Dembélé cree que el Balón de Oro volverá a ser para el PSG también este año y revela sus tres grandes favoritos para el título.

El vigente ganador Ousmane Dembélé ha nombrado a sus tres grandes favoritos para la entrega del Balón de Oro y, entre ellos, también ha mencionado a una superestrella del Bayern de Múnich. Sin embargo, él mismo no quiere incluirse en el grupo ampliado de aspirantes al premio más prestigioso.

«No, nunca me meto en ese tipo de cosas. Nunca voto por mí mismo», explicó Dembélé, que ganó la pasada temporada la votación al mejor jugador del mundo por delante de Lamine Yamal y de su compañero en el PSG Vitinha, en France Football.

Al mismo tiempo, Dembélé nombró a los candidatos que, en su opinión, tienen más opciones. «Sin orden: Kvara (Khvicha Kvaratskhelia, nota de la redacción), Harry Kane, que ha hecho una temporada muy, muy buena, y creo que Kylian Mbappé».

Según Dembélé, sin embargo, hay «muchos más. Michael Olise podría estar ahí, porque ha hecho una temporada increíble. Fue el mejor jugador de la Bundesliga. Lamine Yamal también. Fabián Ruiz, Pacho... A ese Pacho se le olvida fácilmente. Espero que este año no se le olvide, porque se lo merece».

Dembélé: ¿Balón de Oro? «Seguirá en manos de un jugador del PSG»

Tras volver a ganar la Champions League con el PSG, el francés no cree, sin embargo, «que la decisión sobre este trofeo siga abierta. Creo que seguirá en manos de un jugador del Paris Saint-Germain».

Mientras tanto, la superestrella del Real Madrid Mbappé también había expresado sus ambiciones de ganar el Balón de Oro y se había definido como «el mejor jugador del mundo». Esto le valió después duras críticas de una leyenda de Francia, que calificó sus declaraciones de «infantiles y lamentables».

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