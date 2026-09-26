Incidentes desagradables hace ocho meses: Ismael Saibari, del Bayern de Múnich, debe cumplir una sanción

Que Ismael Saibari pueda llamarse campeón de la Copa África es algo que, a día de hoy, sigue sin estar aclarado de forma definitiva. Su Marruecos había perdido deportivamente la final del 18 de enero en Rabat contra Senegal. Sin embargo, como el equipo senegalés había abandonado el campo entretanto, Marruecos presentó una reclamación ante la Confederación Africana CAF y le dieron la razón, contra lo que ahora, a su vez, recurre Senegal. El 8 de octubre se celebrará una audiencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo CAS, tras la cual debería tomarse una decisión final.

En la final, marcada por los altercados, el propio Saibari desempeñó un papel poco edificante, concretamente en el llamado caso de la toalla. Bajo la lluvia torrencial de Rabat, unos recogepelotas marroquíes intentaron robarle la toalla al portero de Senegal Edouard Mendy. El capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, y Saibari, que en ese momento ya había sido sustituido, también colaboraron animadamente. Más tarde, Saibari calificó su comportamiento como "un error" y se disculpó por ello.

Aun así, la CAF actuó con firmeza, impuso multas y sancionó a Saibari con tres partidos y a Hakimi con dos con sus selecciones en competiciones de la CAF. Tras la apelación de Marruecos, las multas fueron retiradas y las sanciones se redujeron a un partido para cada uno. Saibari y Hakimi cumplieron esas sanciones el viernes por la noche en la victoria de Marruecos por 2-0 ante Gabón en la clasificación para la Copa África. Aun así, ambos figuran en la convocatoria y, en consecuencia, podrían jugar tanto el segundo partido de la fase de clasificación, fuera de casa contra Lesoto el martes, como el amistoso contra Ghana el próximo domingo.

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Ismael Saibari tiene ante sí una gran oportunidad en el FC Bayern

Tras el parón de selecciones, a Saibari se le presenta una gran oportunidad de tener aún más minutos en partidos importantes en el FC Bayern por la lesión de Jamal Musiala. Musiala había ido encontrando cada vez mejor la forma últimamente, pero ahora se ve frenado por un desgarro muscular en el muslo derecho. Ocurrió durante el calentamiento previo al duelo de la Nations League de Alemania contra Países Bajos del jueves.

Según se informa, Musiala estará de baja entre tres y cuatro semanas. Con ello, seguro que se perderá los próximos partidos contra el FC Augsburg y el Viking Stavanger, y posiblemente también los dos siguientes choques estelares contra el RB Leipzig y el FC Arsenal. Saibari sería entonces un firme candidato para ocupar el puesto de Musiala en el centro del mediocampo ofensivo. Los otros candidatos son el también recién recuperado Serge Gnabry, así como Lennart Karl.

Saibari se marchó este verano al Múnich procedente del PSV Eindhoven por 50 millones de euros, después de un gran Mundial con Marruecos. En los siete partidos oficiales disputados hasta ahora por el FC Bayern, el jugador de 25 años siempre tuvo minutos, pero solo fue titular en tres ocasiones. Tras dar tres asistencias, marcó su primer gol oficial con el FC Bayern en la victoria por 7-0 contra el Union Berlin justo antes del parón de selecciones.