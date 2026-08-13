El futuro del delantero egipcio Hamza Abdelkarim en el Barcelona sigue rodeado de incertidumbre, en un momento en el que el técnico brasileño Juliano Belletti ya ha definido sus opciones iniciales en la posición de referencia ofensiva para el filial.

El Barcelona Atlètic afronta la pretemporada desde hace más de tres semanas bajo la dirección de Belletti, que trabaja en la integración de los nuevos elementos, ya sean recién incorporados o ascendidos del equipo juvenil sub-19.

En este contexto, Belletti ha dado la oportunidad a tres delanteros en la posición de número 9 durante los dos amistosos ante el Tona y el Girona B: Ignasi Coll (22 años), Óscar Gistau (18 años) y Nouho Fofana (18 años).

En el primer partido, Belletti apostó por Coll en la primera mitad y por Fofana en la segunda. Coll, el nuevo fichaje procedente del Hospitalet, es un traspaso prometedor después de marcar 20 goles la temporada pasada en Cuarta División y de firmar un contrato por dos años, mientras que Fofana renovó su contrato hasta 2030 tras su aparición con el filial la temporada pasada.

La tercera opción es Óscar Gistau, el delantero en el que el club confía a largo plazo y que marcó de penalti ante el Girona B. Gistau había comenzado la temporada pasada con el Barcelona Atlètic antes de que las lesiones lo frenaran, terminando el año con el equipo juvenil recuperando su olfato goleador, y se espera que sea una de las principales armas del equipo esta temporada.

La situación de Hamza Abdelkarim

El cuarto y más destacado nombre en la lista de delanteros del filial es el egipcio Hamza Abdelkarim (18 años). Aunque en un principio se incorporó para reforzar las filas del Barcelona Atlètic, comenzó su trayectoria con el equipo juvenil y, tras su brillante actuación en el Mundial Sub-20, fue ascendido para participar en la pretemporada del primer equipo.

Según fuentes del Barcelona, citadas por el diario español "Mundo Deportivo", Hamza sigue entrenando con el primer equipo bajo la mirada del técnico Hansi Flick, que ya lo ha visto marcar goles, y su decisión final aún no está tomada, ya sea la de permanecer con el primer equipo o la de regresar para liderar el ataque del Barcelona Atlètic.

Belletti se verá obligado a rediseñar por completo su línea ofensiva esta temporada, tras la marcha de sus goleadores de la campaña pasada: Joaquín Delgado, que regresó de su cesión al Oviedo, y Víctor Barberà, incorporado al Valladolid.