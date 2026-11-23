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La derrota por 2-0 ante Pyramids ha reabierto el debate sobre la identidad futbolística de Al Ahly y sobre la forma en que el club ha gestionado el asunto de los entrenadores en los últimos años. El equipo, acostumbrado a pelear por los títulos y a conquistarlos, se mostró incapaz de imponer su ritmo en un duelo directo contra uno de sus rivales directos por el campeonato, mientras que Pyramids exhibió unas ideas más claras y mayor capacidad para ejecutarlas.

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Tras una derrota que quizá no sorprendió a buena parte de la afición de Al Ahly, sobre todo ante las críticas duras y constantes al entrenador Hussein Ammouta, resurge la polémica sobre la decisión de confiar esta misión al técnico marroquí. Lo hace en forma de una pregunta desconcertante que se ha repetido mucho en el entorno del club, especialmente tras cada tropiezo, ya que el rendimiento del equipo no ha estado a la altura de las expectativas de unos seguidores que tienen prisa por recuperar la imagen poderosa de su equipo tras la decepción de la pasada temporada en blanco.

La pregunta más objetiva ahora no tiene que ver con evaluar a Hussein Ammouta por un solo partido, sino con hasta qué punto sus ideas encajan en Al Ahly, y con si la directiva eligió al entrenador adecuado o simplemente lanzó un nombre nuevo dentro de una estructura que, de base, carece de una identidad futbolística estable desde hace unos años.

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A juzgar por su trayectoria en los banquillos, Ammouta cuenta con un currículum sólido: llevó al Wydad a conquistar la Liga de Campeones de África de 2017 y la liga marroquí, ganó con la selección marroquí de jugadores locales la Copa Africana de Naciones de 2021 y alcanzó con Jordania la final de la Copa de Asia 2023, el mayor logro en la historia de la selección jordana. Sin embargo, su éxito en esas etapas no significaba necesariamente que su estilo se ajustara a las exigencias de Al Ahly.

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Tampoco puede decirse que Ammouta pertenezca claramente a la escuela defensiva, aunque tampoco es un técnico que haga de la posesión y la presión constante la base de su propuesta. El entrenador marroquí se inclina por el orden y la disciplina táctica, adapta su planteamiento al rival y aprovecha las transiciones y los espacios. Esa flexibilidad puede ser una virtud en las eliminatorias, pero plantea más dudas sobre su capacidad para dirigir a un equipo cuya afición espera que tome la iniciativa e imponga su estilo, no que se limite a adaptarse al rival.

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Pyramids deja en evidencia la diferencia: Al Ahly, entre la lentitud en las transiciones y la falta de equilibrio

Ante Pyramids, Al Ahly se mostró incapaz de mover el balón con la velocidad necesaria y de salir con orden desde atrás, y tampoco logró convertir la posesión en una amenaza real. Afloraron problemas en las transiciones defensivas, en los espacios entre el centro del campo y la defensa, en la velocidad del repliegue y en las coberturas a la espalda de los jugadores adelantados. Son síntomas de un fallo recurrente en las distancias y en el reparto de funciones, no simples errores individuales.

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Ammouta no es el único responsable de esta imagen, ya que hay necesidades que la directiva no ha resuelto. Al Ahly necesita un delantero centro que sepa definir y moverse entre los centrales, y un central fuerte y rápido capaz de defender los espacios, algo de lo que carece gravemente desde que la directiva no logró retener a Wessam Abou Ali. También necesita un mediocentro de referencia que proteja la zona central, cubra las subidas de los laterales y ayude a construir el juego bajo presión. Son posiciones decisivas para el equipo y para su capacidad de competir, sobre todo porque no se puede confiar en los jugadores actuales, cuyo nivel varía de un partido a otro y de un rival a otro.

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Las ausencias de piezas importantes también han afectado a la estabilidad del once, empezando por Emam Ashour, capaz de avanzar con el balón y romper las líneas rivales. Emam se perdió los cuatro partidos previos al duelo con Pyramids por decisión técnica, antes de volver a la convocatoria y tener hoy una participación discreta como suplente. Además, las lesiones de otros jugadores han reducido las opciones del cuerpo técnico, lo que multiplica las preguntas sobre el enigma del fracaso de los numerosos fichajes de Al Ahly en los últimos años, que no aportan equilibrio al equipo y dejan al entrenador atado de pies y manos cuando más lo necesita.

De Koller a Ammouta: ¿paga Al Ahly el precio de unas elecciones improvisadas?

La mayor responsabilidad recae en la forma de gestionar el área de fútbol. Desde la salida de Pitso Mosimane, por el banquillo de Al Ahly han pasado Ricardo Soares, Marcel Koller y José Riveiro; Emad El-Nahhas asumió el cargo de forma interina en más de una ocasión, y después llegaron Jess Thorup y, finalmente, Ammouta. Cada entrenador tiene su filosofía y sus necesidades, pero la directiva no ha dado una respuesta clara sobre la identidad de equipo que quiere construir ni sobre los criterios con los que elige al técnico. No se puede cambiar de filosofía con cada entrenador, exigir después al equipo que mantenga una personalidad estable y castigar al siguiente técnico con la destitución.

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La comparación entre el arranque de Ammouta y el de Marcel Koller en concreto, por ser el técnico que más tiempo ha durado en Al Ahly durante la presidencia de Mahmoud El Khatib, demuestra que los resultados por sí solos no bastan para valorar una elección. En sus primeros 14 partidos oficiales con Ammouta (en competiciones nacionales y continentales), Al Ahly sumó 11 victorias y 2 empates y hoy encajó su primera derrota, con 30 goles a favor y 7 en contra. Según el historial de partidos de Koller, el equipo también logró 11 victorias y 2 empates en sus primeros 13 encuentros bajo su mando. Es decir, el inicio fue idéntico en victorias y empates, con ventaja goleadora para Ammouta.

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Koller permaneció unos 960 días en el cargo y dirigió a Al Ahly en 161 partidos, según los datos de Transfermarkt. Ante Pyramids sumó 5 victorias en 8 enfrentamientos, con 2 empates y una derrota, y su equipo marcó 13 goles y encajó 9. Ammouta, en cambio, perdió su primer duelo ante ese mismo rival por 2-0, una muestra que no permite una comparación histórica entre ambos entrenadores, pero que somete al marroquí a una prueba temprana.

Siendo realistas, sin embargo, la similitud de las cifras no resuelve lo que más molesta a la afición de Al Ahly: el aspecto futbolístico, la debilidad defensiva y la falta de conexión entre líneas. El problema no está solo en el número de victorias, sino en la capacidad del equipo para imponer su personalidad y dominar los grandes partidos. Y aquí aparece la frase que los aficionados de Al Ahly no quieren oír: «Al Ahly ya no da miedo».

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Aquí entra en juego la responsabilidad de Mahmoud El Khatib, de la junta directiva y de todos los responsables del fútbol, reconociendo que muchas opiniones se han visto relegadas en favor de la visión del presidente del club. La elección del entrenador debe ir precedida de la definición del modelo de equipo, de sus necesidades, de los jugadores capaces de ejecutar sus ideas y del tiempo necesario para construir su proyecto. Cambiar de entrenador sin reformar el mecanismo de selección, la planificación y los fichajes significa que cada nuevo técnico heredará los defectos de su predecesor y se verá obligado a lograr resultados inmediatos con unos recursos que quizá no se ajusten a sus ideas.

Por eso, no se debe sentar solo a Ammouta en el banquillo de los acusados, pero tampoco se le puede eximir de responsabilidad en un equipo que se repliega a la reacción y carece de soluciones. Él tiene que demostrar que es capaz de ofrecer un fútbol a la altura de la grandeza y la historia de Al Ahly, y la directiva tiene que demostrar que eligió a un entrenador para un proyecto claro y que está dispuesta a cubrir sus necesidades; y, lo que es más importante, que asume su responsabilidad sin convertir siempre al entrenador en el chivo expiatorio.

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La pregunta de verdad, y la más realista, ya no es solo si Ammouta encaja en Al Ahly, sino: ¿sabe la directiva de Al Ahly qué entrenador quiere y qué equipo pretende construir?