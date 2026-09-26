El Tribunal Supremo español ha confirmado la condena de 4 años de prisión contra el futbolista Santi Mina, tras ser declarado culpable de abuso sexual contra una mujer en julio de 2017, dentro de una furgoneta estacionada cerca de una discoteca en Mojácar, en la provincia de Almería.

La Sala de lo Penal rechazó el recurso de Mina contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que a su vez había ratificado el fallo de la Audiencia de Almería, aunque redujo la cuantía de la indemnización fijada para la víctima de 50.000 euros a 25.000 euros.

El Tribunal Supremo explicó que Mina aprovechó la cercanía de la víctima y lo sorpresivo de la situación para llevar a cabo dos actos sexuales sin su consentimiento, antes de detenerse cuando comprendió que continuar exigiría emplear la fuerza para vencer su resistencia.

Los magistrados subrayaron que no existen indicios de que el jugador hubiera obtenido el consentimiento de la víctima y luego lo malinterpretara, aclarando que su detención después de que ella se lo pidiera determina el momento en que finalizó el acto, pero no acredita la existencia de un consentimiento previo por parte de ella ni la creencia de él de que ella había accedido.

Por el contrario, el tribunal desestimó el recurso de la víctima, que reclamaba que Mina fuera condenado por un delito de agresión sexual con penetración y sentenciado a 8 años de prisión, además de 6 años de penas accesorias.

Asimismo, el tribunal rechazó la petición de condenar al otro acusado en la causa, que ya había sido absuelto, en calidad de cooperador necesario o cómplice del delito.

El Celta de Vigo, último equipo en el que jugó Mina, había rescindido su contrato de forma unilateral en agosto de 2023, pese a que al jugador le quedaban dos años de contrato con el club gallego.