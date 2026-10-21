«¡Inaceptable!»: Michael Carrick, furioso, asume la responsabilidad de la pésima actuación del Manchester United y envía un mensaje a los aficionados desplazados

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El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha criticado con dureza a su equipo tras la humillante derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League. El excentrocampista pidió disculpas sinceras a los aficionados desplazados después de presenciar en Italia una actuación que calificó de inaceptable.

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Carrick asume la culpa por la debacle ante el Como

Carrick se mostró frustrado tras una noche amarga en la Champions League e insistió en que es él quien debe responder por un resultado que ha dejado al club conmocionado. El United fue arrollado por el equipo de Cesc Fabregas y encajó un gol antes de que se cumplieran dos minutos, cuando Nico Paz dio comienzo a una actuación individual dominante. El entrenador rechazó escudarse en excusas y dijo a los periodistas que la responsabilidad por el fracaso táctico y la falta de lucha que mostraron sus jugadores sobre el terreno de juego recae en él.

En declaraciones a TNT Sports inmediatamente después del pitido final, el entrenador del Manchester United afirmó: «Fue más que decepcionante. Creo que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Asumo al 100 % la responsabilidad por el equipo en su conjunto y por el rendimiento. La responsabilidad recae en mí y no tengo ningún problema en aceptarlo. Lo acepto por completo. Pero, como aficionado de este club desde hace tanto tiempo, tengo que decir que ver una actuación así es inaceptable».

Disculpas a la afición desplazada del Manchester United

Carrick, a quien se vio levantar las manos en señal de disculpa hacia la grada visitante, expresó una profunda empatía por quienes gastaron dinero para presenciar un partido tan desigual. Pese al gol del honor marcado en los últimos minutos por el suplente Joshua Zirkzee, el ambiente siguió siendo muy tenso después de que el United se convirtiera en el primer equipo inglés en encajar un gol en los dos primeros minutos de dos partidos europeos consecutivos.

Carrick profundizó en lo que siente por la afición: «Los aficionados me importan muchísimo. Son el corazón de este club y siempre lo serán. Habían viajado y tenía que pedirles disculpas por la actuación. Entiendo perfectamente cómo se sienten después de tener que ver algo así. No hay excusas de ningún tipo. Es inaceptable. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza mientras lo veía. Siempre voy a saludar a los aficionados, pase lo que pase. Yo fui uno de ellos. Gastarte el dinero y venir con la esperanza de ver algo... Desde luego, siento mucho lo que han vivido los aficionados».

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El entrenador también señaló que estaba personalmente enfadado por lo que había visto desde la banda: «Estoy enfadado, para ser sincero. Toda mi vida gira en torno a esto. No me ha gustado lo que he visto esta noche. No he pensado en absoluto en mi situación personal».

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Dudas sobre su futuro en Old Trafford

Inevitablemente, la magnitud de la derrota ha suscitado dudas sobre la continuidad de Carrick y sobre si aún conserva la confianza de la directiva del Manchester United. Bajo la nueva estructura deportiva liderada por Ineos, resultados como este son cada vez más difíciles de justificar, especialmente dada la importante inversión en la plantilla durante el mercado de fichajes de verano.

Al ser preguntado directamente por su situación ante la directiva, Carrick restó importancia a las cuestiones personales: «No se trata de mí. Se trata de asimilar el partido y cómo ha ido. Eso es lo más importante ahora mismo. Toda mi vida gira en torno a esto. No me ha gustado lo que he visto esta noche. No he pensado en absoluto en mi situación personal».

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El entrenador concluyó reiterando su postura sobre el fracaso colectivo: «Asumo al 100 % la responsabilidad por el equipo en su conjunto y por el rendimiento. La responsabilidad recae en mí».