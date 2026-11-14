Impulso mundial: Marruecos acepta el regalo de Brasil y espera la caída de Portugal

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La selección de Marruecos recibió un valioso regalo de su homóloga de Brasil, después de que su sorprendente derrota ante Japón contribuyera a cambiar el panorama de la pugna por los primeros puestos del ranking mundial y le brindara a Marruecos la oportunidad de avanzar un nuevo paso hacia la lista de los cinco primeros.

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La selección de Marruecos se benefició de su amplia victoria por cinco goles a cero sobre Níger, la tarde de ayer viernes, en la tercera jornada de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, para avanzar un puesto en el ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol.

La selección de Marruecos ascendió al sexto puesto del ranking con 1805 puntos, beneficiándose al mismo tiempo de la caída de Brasil ante Japón por tres goles, un resultado que provocó el descenso de la selección brasileña al séptimo puesto con 1800 puntos.

Marruecos todavía tiene por delante una nueva prueba ante la selección de Níger, el próximo martes, en el estadio Moulay Abdallah, pues el equipo del seleccionador Mohamed Ouahbi aspira a renovar la victoria y a conseguir un impulso adicional en el plano mundial.

La victoria marroquí en el próximo enfrentamiento le brindará la oportunidad de reforzar su posición en el ranking, sin que tenga que esperar el resultado del partido amistoso que enfrentará a Brasil con la selección de Singapur.

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En contrapartida, las miradas marroquíes se dirigen al esperado enfrentamiento entre Portugal y Dinamarca, previsto para esta noche, en la quinta jornada (penúltima) de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa, en un contexto de gran proximidad entre las selecciones de Marruecos y Portugal en la escalera del ranking mundial.

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A Marruecos solo le separa medio punto de su homóloga portuguesa, según los cálculos actuales del ranking de la FIFA, lo que hace que el resultado del enfrentamiento influya directamente en la clasificación de ambas selecciones durante la próxima actualización.

Un tropiezo de Portugal supone su descenso al sexto puesto, frente al ascenso de Marruecos al quinto puesto mundial, afianzando así su lugar en la lista de las cinco mejores selecciones del mundo.

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La selección de Marruecos alcanzó el quinto puesto del ranking mundial masculino de la FIFA en octubre de 2026, igualando el logro de Nigeria como mejor clasificación africana, conseguido por la selección de las Águilas Verdes en abril de 1994.

Esto llegó después de que la selección de Marruecos venciera durante los pasados meses de septiembre y octubre, cuando Marruecos logró imponerse tanto a Gabón en la primera jornada de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027 como a Lesoto en la segunda jornada.

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Gran salto de Marruecos desde la gesta del Mundial de Qatar

Antes del inicio del Mundial de Qatar, la selección de Marruecos ocupaba entonces el puesto 22 del mundo. Al concluir el torneo de Qatar 2022, la clasificación de Marruecos saltó al puesto 11, y desde ese momento solo retrocedieron hasta el puesto 14 con el que cerraron el año 2024, antes de volver a avanzar de nuevo, para terminar el año 2025 en el puesto 11, y luego alcanzar el octavo puesto en enero de 2026, siendo la primera vez que entraban en la lista de las 10 mejores selecciones del ranking de la FIFA desde abril de 1998, cuando ocuparon el décimo puesto.

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