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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Impresionante: Valverde logra lo que no había conseguido en 75 partidos

Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Inter Milán
Liga de Campeones
F. Valverde
España
Italia
Uruguay

Cifra excepcional

El uruguayo Federico Valverde continuó con su destacada actuación con el Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa, durante la victoria del conjunto merengue por dos goles a uno frente a su invitado, el Inter de Milán.

El equipo madridista se midió a su homólogo italiano el martes, en el marco de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Valverde marcó el segundo gol del Real en el partido de esta noche ante el Nerazzurri en el minuto 23 del encuentro que albergó el estadio Bernabéu.


La estrella uruguaya ha firmado 4 goles en sus últimos 5 partidos en la "Orejona", una cifra que supera su total completo en los primeros 75 partidos que disputó en la competición continental, según confirmó la red Opta.



Aclaró que el capitán del Real había marcado únicamente 3 goles durante sus primeros 75 partidos en la competición.

El Real Madrid disputará su segundo partido en la fase de liga continental el próximo 14 de octubre, en la capital italiana, mientras se prepara para regresar al ambiente de la Liga española a través del duelo ante el Rayo Vallecano el día 12 del mes en curso.

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