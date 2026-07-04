Argentina, vigente campeona, sufrió para avanzar a octavos del Mundial 2026 tras ganar 3-2 a la revelación Cabo Verde en prórroga. Así se medirá a Egipto en dicha ronda.

El viernes por la noche, los campeones mundiales, favoritos al título, se midieron a una debutante que sorprende en su primera Copa.

Argentina dominó la posesión en la primera parte, pero no creó ocasiones claras hasta el minuto 15, cuando Lionel Messi recibió solo en el lado izquierdo del área tras un pase de Tiago Almada, pero su disparo raso y en ángulo se fue rozando el poste derecho.

El delantero argentino tuvo otra oportunidad de tiro libre, pero el portero Fozinia atajó (minuto 18). Finalmente, Argentina abrió el marcador justo después del descanso para hidratarse: Messi superó a Deni Borges en el área tras un pase de Lisandro Martínez y batió a Fozinia (minuto 29).

El séptimo tanto de Messi en el torneo calmó a Argentina, que, conforme al descanso, cedió la iniciativa. Antes del intermedio, Enzo Fernández probó desde la frontal y Fozinha desvió a córner (min. 45).

En la segunda parte Argentina bajó la presión y Cabo Verde respondió con ocasiones, como el disparo de Deroy Duarte desde el borde del área que se marchó cerca (minuto 54).

La sorpresa llegó en el 59: el 14 caboverdiano batió a Martínez con un disparo raso tras pase de Ryan Mendes (1-1).

Argentina buscó volver a adelantarse: Messi falló un mano a mano con Vazquez (63’) y el portero despejó un libre directo del ’10’ (73’).

Argentina insistió: centro de Nahuel Molina y cabezazo de Roberto López que Enzo Fernández despejó a córner (81'). Los «Tiburones Azules» resistieron y Fozinia salvó su portería con una gran parada a tiro libre de Messi (90+5), llevando el partido a la prórroga.

Apenas iniciado el alargue, un córner por izquierda encontró el cabezazo de McAllister y el posterior remate de Lisandro Martínez, que volvió a adelantar a Argentina (92′).

Sin embargo, Cabo Verde no se rindió: tras un pase de Jamero Monteiro desde la izquierda, Sidney Cabral disparó al ángulo superior derecho de Emiliano Martínez (minuto 103).

En la segunda parte de la prórroga, Argentina volvió a adelantarse con un cabezazo de Cristian Romero tras córner (111'). y Cabo Verde respondió con un tiro libre de Sidney Cabral que detuvo el portero (minuto 116).

Con este 3-2, Argentina avanza a octavos para medirse con Egipto, que eliminó a Australia en los penaltis (1-1, 4-2).