¿Implicado en un escándalo sexual? Un juicio amenaza el futuro de una estrella del Real Madrid

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, se enfrenta a un juicio penal el próximo mes de septiembre por la presunta difusión de imágenes íntimas que incluían a una menor, pese a que las dos supuestas víctimas retiraron su denuncia contra él, en un caso que proyecta su sombra sobre el futuro del jugador de 23 años dentro y fuera del terreno de juego.

El diario británico The Athletic informó este viernes de que Asencio se enfrenta a dos cargos en virtud del artículo 197.1.3, apartados 2 y 5, del Código Penal español: el primero por difusión de un vídeo sin consentimiento, y el segundo por compartir un vídeo sexual explícito que incluía a una menor. Será juzgado junto a tres de sus excompañeros de la academia juvenil del Real Madrid.

El juez rechaza todos los argumentos de la defensa

El juez que instruye el caso rechazó ayer jueves todos los argumentos presentados por los abogados defensores de los cuatro hombres durante la audiencia preliminar previa al juicio, previsto para los días 3, 4 y 7 del próximo mes de septiembre.

Los abogados defensores habían solicitado excluir algunas pruebas del expediente del caso, en particular las obtenidas durante la incautación por parte de la policía española de los teléfonos de los acusados, en un intento de debilitar el caso contra sus clientes.

Acusaciones de obstrucción a la investigación

En los documentos judiciales a los que tuvo acceso The Athletic, el juez señaló que las incautaciones "no requerían el consentimiento de los propietarios" de los teléfonos, confirmando la legalidad de los procedimientos legales seguidos.

En un giro llamativo, el juez añadió que "todos los acusados realizaron copias de seguridad de sus cuentas con el objetivo de eliminar el contenido antes de su detención, con la clara intención de obstruir la investigación de los hechos denunciados", en referencia a posibles intentos de ocultar pruebas.

Un juicio que amenaza el futuro del jugador

Este caso llega en un momento delicado para Asencio, que ya atraviesa dificultades sobre el terreno de juego, pues el juicio previsto añade presiones adicionales sobre el joven jugador que busca hacerse un hueco en las filas del club blanco.

Y aunque las dos supuestas víctimas retiraron su denuncia, la Fiscalía española decidió seguir adelante con el caso, en un paso que refleja la gravedad de las acusaciones dirigidas contra el jugador y sus excompañeros.