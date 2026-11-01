Mbappe supera a otro rival español
El exdelantero del Paris Saint-Germain llegó al estadio de El Sardinero con un objetivo muy concreto: mantener su pleno de goles ante todos los rivales a los que se ha enfrentado en La Liga. Con este último tanto, Mbappe conservó su registro perfecto frente a todos sus adversarios en la máxima categoría española, una racha que ya había ampliado al marcar contra el Málaga y el Elche.
El momento decisivo llegó en el minuto 11, cuando Mbappe provocó un penalti y después lo transformó con absoluta precisión. El Real Madrid acabó sellando una cómoda victoria por 3-0 ante el Racing Santander. Jude Bellingham y Yan Diomande también marcaron para dejar el partido sentenciado.
Dominio estadístico en la capital
Las cifras de Mbappe desde su llegada al Real Madrid son asombrosas. Ya acumula 68 goles en solo 76 partidos de liga con el club, lo que consolida su condición de máximo goleador del fútbol mundial.
El jugador de 27 años suma actualmente 15 goles en todas las competiciones esta temporada, 12 de ellos en liga, y sigue imparable en la carrera tanto por el Pichichi como por la Bota de Oro europea.
En busca de otro hito antes de Navidad
Tras superar al Racing Santander, el internacional francés ya piensa en su próximo desafío. El Real Madrid tiene previsto enfrentarse al Deportivo La Coruña el 20 de diciembre, antes del parón invernal, lo que dará a Mbappe otra oportunidad de ampliar esta racha histórica.
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Los goles de Mbappe han tenido un gran peso en La Liga esta temporada: en 11 partidos, solo se quedó sin marcar en cuatro, ante el Espanyol, el Real Betis, el Atlético de Madrid y el Villarreal.
Mantener la presión y mirar hacia adelante
La victoria del Real Madrid hoy fue crucial para mantener la presión sobre el líder de La Liga, el Barcelona. El Real Madrid ocupa actualmente la tercera posición con 27 puntos, a uno del Atlético de Madrid, segundo clasificado, y a tres del Barcelona.
El Real Madrid centra ahora su atención en el duelo de Champions League del miércoles contra el AEK Atenas, antes de viajar para enfrentarse al Valencia el sábado en su último partido antes del próximo parón de selecciones.