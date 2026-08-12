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Impacto inmediato: Salah cambia el mapa turístico de Trebisonda

Trabzonspor
M. Salah
Turquía
Egipto

No es solo un fichaje futbolístico

Ertuğrul Çelebi, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Trabzon, reveló el impacto que ha tenido el fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah por el Trabzonspor en el movimiento turístico de la ciudad.

Çelebi señaló que la llegada de Salah ha generado una gran demanda turística hacia Trabzon, no solo desde Egipto, sino desde diversos países del norte de África, indicando que la ciudad busca aprovechar este interés para dinamizar el turismo durante todo el año.

A través del portal 61saat, especializado en noticias de la ciudad turca, explicó que los hoteles de Trabzon suelen registrar periodos de gran afluencia únicamente durante 3 o 4 meses del año, antes de que las tasas de ocupación desciendan, por lo que las autoridades competentes trabajan para aprovechar los nuevos factores de atracción con el fin de prolongar la temporada turística.

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El Trabzonspor había anunciado el pasado jueves la incorporación de Mohamed Salah en una operación como agente libre, por dos temporadas, tras la finalización de su contrato con el Liverpool al término de la pasada campaña.

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