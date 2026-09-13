Apenas se habían disputado 35 minutos del partido de la Bundesliga entre Leipzig y Hamburgo cuando Ouedraogo se quedó tendido en el suelo tras un duelo con el jugador del HSV Albert Grönbäk. Aunque el diagnóstico aún no se conoce, las imágenes hablaban por sí solas: el centrocampista de 20 años se llevó de inmediato la mano al hombro y tuvo que ser sustituido antes del descanso.

Justo ahora, el superdotado amenaza con verse obligado a parar de nuevo. El próximo jueves llegará la primera convocatoria de Jürgen Klopp. El nuevo seleccionador afronta un póker de partidos en el marco de la Nations League, pero en sus estrenos previsiblemente tendrá que prescindir del futbolista del Leipzig. Para el joven, es el siguiente revés en una carrera ya de por sí marcada por la mala suerte.

Ya la preparación veraniega no había transcurrido ni mucho menos de la mejor manera para el nacido en Mülheim. Ya en agosto, una lesión en la cápsula del hombro derecho le frenó durante semanas.

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Assan Ouedraogo debutó como titular contra el HSV

El duelo ante un HSV sin opciones supuso para el jugador de 20 años el esperado debut como titular en la actual temporada de la Bundesliga. Antes, Ouedraogo solo había jugado entre semana en la Champions League contra el Como 1907 (1-4) tras ingresar como suplente.

Que este arranque termine ahora de forma tan abrupta provoca preocupación, sobre todo entre los responsables del Leipzig. El técnico jefe del RB, Martin Demichelis, dejó entrever tras la goleada contra el conjunto hanseático que probablemente el joven ha vuelto a lesionarse en la misma zona.

"No tiene buena pinta", dijo. "Estaba listo para jugar. Esperamos hasta que estuviera sano".

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Assan Ouedraogo: "Hace mucho tiempo que no veía un interior tan bueno"

La valoración deportiva del exjugador del Schalke sigue siendo altísima en Sajonia. Demichelis subrayó las cualidades de su pupilo: "Lo necesitamos. Es un talento brutal, para Alemania y para nuestro club". El técnico del RB destacó que "hace mucho tiempo que no veía un interior tan bueno en esta posición y con tanto talento".

Sin embargo, el historial médico del centrocampista se está convirtiendo cada vez más en un problema. Desde su fichaje por el RB Leipzig procedente del FC Schalke 04 hace dos años, las lesiones repetidas han vuelto a sacar a Ouedraogo de ritmo una y otra vez. Hasta ahora, el joven solo ha podido disputar 27 partidos oficiales con la camiseta del RB. Su balance de cuatro goles y cuatro asistencias deja entrever al menos su potencial.

También en el equipo de la DFB la carrera ha sido hasta ahora ambivalente. Con Julian Nagelsmann, predecesor de Klopp, el jugador del Leipzig entró a posteriori en verano en la convocatoria alemana para el Mundial después de que el talento del Bayern Lennart Karl se lesionara en la preparación. Sin embargo, en Norteamérica no llegó a disputar ningún partido del torneo. Hasta ahora, Ouedraogo suma una internacionalidad, en la que marcó en su debut.