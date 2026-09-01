La policía busca a dos hombres que habrían estado implicados en la brutal agresión a un aficionado del Ajax. El incidente tuvo lugar después del partido entre Ajax y Go Ahead Eagles del 17 de enero, cerca del Johan Cruijff ArenA.

Tras el encuentro, un grupo de tres hombres caminaba junto al estadio cuando fue abordado por otros dos hombres. Uno de ellos supuestamente se fijó en una bufanda gratis que había sido repartida a los asistentes antes del partido.

Según la policía, el hombre quería quedarse con la bufanda y a continuación se produjo un enfrentamiento. Uno de los aficionados del Ajax acabó en el suelo, tras lo cual le arrancaron la bufanda del cuello.

“Quiero una para mis hijos”, habría dicho el hombre, según la policía. Acto seguido, el dúo huyó con la bufanda robada.

Los tres aficionados decidieron no dejarlo así y salieron en su persecución. Querían recuperar la bufanda y poco después alcanzaron a los dos hombres.

Allí se produjo de nuevo un enfrentamiento, que desembocó en una pelea. Uno de los tres aficionados del Ajax fue brutalmente agredido, según la policía.

La víctima recibió, entre otras cosas, duras patadas en la cabeza. Como consecuencia de la violencia sufrió una conmoción cerebral y varias fracturas dentales.

La policía ya ha difundido imágenes de la brutal agresión y busca a los dos hombres implicados. Se les considera sospechosos de haber estado involucrados en la violencia que siguió a la discusión por la bufanda gratis del Ajax.







