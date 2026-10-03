El primer ministro británico Andy Burnham ha sido víctima de un chantaje. El autor: Emiratos Árabes Unidos. Según The Telegraph, ese país está presionando a Burnham para que no castigue con dureza al Manchester City.

El viernes de la semana pasada estalló la bomba en Inglaterra. El Manchester City fue declarado culpable de infringir en 114 ocasiones las normas financieras de la Premier League.

El Manchester City ha recurrido la decisión. Pueden pasar aún meses antes de que quede claro si el club es realmente culpable y qué castigo le espera.

Mientras tanto, no dejan de surgir especulaciones. El jueves, el primer ministro británico Burnham dio su opinión sobre el asunto. Dijo que sería un drama para Inglaterra si los propietarios árabes vendieran el club, debido a sus numerosas inversiones en Mánchester.

Eso le valió muchas críticas, por lo que un día después tuvo que recular y decir: «Ningún club está por encima de la ley».

En respuesta al Silicon Valley estadounidense, el Gobierno británico planea construir un gigantesco centro tecnológico entre Oxford y Cambridge. Para ello hacen mucha falta inversores.

Según The Telegraph , jeques árabes, que iban a invertir fuertemente en el proyecto, dijeron a Burnham y a otros políticos británicos que cerrarían el grifo de la financiación para ese proyecto si se considera culpable al Manchester City.