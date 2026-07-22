El terreno de juego de la final del Mundial 2026 se convirtió en un escenario de caos y enfrentamientos tras el pitido final, y el protagonista de una de sus imágenes más polémicas fue Roberto Fabián Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, quien finalmente rompió su silencio para revelar la verdad de lo ocurrido con la estrella española Dani Olmo.

Ayala, en su primer comentario tras el incidente, reveló su profundo arrepentimiento por lo que hizo después de la derrota de la selección argentina en la final del Mundial ante España por 1-0, asegurando que está dispuesto a ofrecer una disculpa personal al jugador español.

Ayala señaló, en una entrevista en la emisora Valencia Capital Radio: "Arrepentido... Por el cargo que ocupo no puedo permitir que mis emociones, ni lo que pueda recibir de la otra parte, cambien mi estado de ánimo y controlen mis actos. Por eso estoy arrepentido".

La exleyenda del Valencia se negó a revelar los detalles de lo que le dijeron dentro del campo y le empujó a este comportamiento, y restó importancia al incidente diciendo: "Para mí hay que cortar las cosas y dejarlas ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como algunos intentan mostrarlo".

Y añadió el exdefensa de 55 años, que vistió la camiseta del Racing en sus inicios: "Fue una reacción a algo que me dijeron, pero se acabó... Si me lo encuentro, por supuesto le pediré disculpas personalmente".

Ayala intentó justificar su presencia en el centro de los acontecimientos, asegurando que su intención era calmar la situación y no avivarla, explicando: "Es algo lamentable y debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos dentro del campo. Cuando terminó el partido vi una pelea en el centro del terreno de juego, así que intentamos ir a apartar a nuestros jugadores y terminar el asunto de esa manera, porque nosotros no somos así".

Y sobre la implicación del centrocampista del Boca Juniors, Leandro Paredes, también en los enfrentamientos con los jugadores de España, el ayudante de Scaloni dijo con franqueza: "Asumo la responsabilidad de lo que hice, mi intención era ir a separar a los jugadores, esa era mi verdadera intención".

Y continuó: "A veces te enfrentas a cosas que ocurren y las pulsaciones están al máximo, y eso no es una excusa, y por mi cargo mi conducta debe ser diferente sin importar lo que escuche. Eric García también estaba allí y simplemente le dije que había entrado para separar y felicitar, nada más".

Las declaraciones de Ayala llegan en un momento en el que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció en las últimas horas la apertura de una investigación disciplinaria completa y la designación de un investigador especial para examinar todos los incidentes que siguieron a la final del Mundial 2026, que no se detuvieron en el episodio de Ayala y Olmo, sino que incluyeron también otro puñetazo que Nahuel Molina le propinó a su compañero Rodri con el inicio de las celebraciones de la selección española por el título.