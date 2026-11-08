El francés Antoine Griezmann, jugador del Orlando City, reaccionó al gol de su exequipo, el Atlético de Madrid, en la portería del Barcelona, en el duelo cumbre disputado esta noche en el estadio Metropolitano, en LaLiga.

El Atlético de Madrid abrió el marcador ante el Barcelona en el encuentro disputado en el estadio Metropolitano, correspondiente a la jornada 15 de la Liga española, después de que Giuliano Simeone lograra traducir el fuerte arranque de los locales en un primer gol, aprovechando un pase preciso del argentino Julián Álvarez.

Griezmann, que también vistió anteriormente la camiseta del Barcelona, celebró el gol de Giuliano Simeone, sobre todo porque el jugador de los rojiblancos festejó el tanto imitando el famoso baile del francés.

Griezmann publicó en Instagram una imagen de la celebración acompañada de una serie de emojis y la frase «Os quiero», confirmando así su apoyo al equipo que anima esta noche.