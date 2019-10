Imanol Alguacil: "Mi sueño no es Messi, no encajaría en la Real Sociedad"

"Hace cosas increíbles pero tengo la impresión de que en la Real, por nuestros valores, no encajaría", dijo el técnico del equipo vasco.

¿Quién no quisiera contar con él? Lionel Messi debe ser el sueño de todos los entrenadores de fútbol. O de casi todos. Porque Imanol Alguacil, técnico de la , cree que el delantero del no encajaría en el conjunto donostiarra.

Alguacil acudió junto a Gaizka Garitano, José Luis Mendilibar, Asier Garitano y Jagoba Arrasate a una tertulia en la que los cinco entrenadores vascos de los cinco equipos vascos de Primera División pasaron un buen momento en el programa ‘Faktoria’ de Euskadi Irratia.

Maite Artola, la conductora de la tertulia, les preguntó si tendrían algún jugador soñado al que contratar. José Luis Mendilibar dijo sin dudar que “Messi”, mientras que Arrasate señaló que con el argentino “tendríamos más dolores de cabeza pero seguramente ganaríamos más partidos y seríamos mejores entrenadores”,

La sorpresa llegó con la respuesta de Alguacil. El preparador de la Real comentó, de forma muy sincera, que no le vería como txuri urdin. “Para mí no”, empezó diciendo. Consultado sobre si sueño sería fichar a Messi, agregó: “Mi sueño no sería Messi. Es un jugador increíble, que hace cosas increíbles pero tengo la impresión de que en la Real, por nuestros valores, por nuestra forma de ser, seguramente no encajaría con nosotros”.

Alguacil también resaltó los “valores de humildad, normalidad…” que deben mandar en el club de San Sebastián y que “seguramente esos jugadores no los tienen”.