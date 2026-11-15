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Un gol en el RKC Waalwijk-FC Den Bosch está dando la vuelta al mundo. Según Hans Kraay junior, el tanto de Yoram van der Veen fue uno de los más bonitos que se han visto en la Keuken Kampioen Divisie.

En el duelo entre los dos equipos de Brabante, el RKC, que jugaba en casa, dominó de principio a fin al Den Bosch. Se adelantó a los diez minutos.

En la segunda parte, el equipo de Waalwijk amplió su ventaja. Fue sobre todo el 3-0, marcado en el minuto 74, el que dio que hablar después del partido.

Faissal Al Mazyani envió un magnífico pase largo a Van der Veen, que controló el balón en el aire, le dio otro toque sin dejarlo caer y remató de volea para batir al portero Pepijn van der Merbel.

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Tras el encuentro, Kraay junior se deshizo en elogios en el plató de ESPN. «Esto es... Oh, oh, oh. Es fantástico. El balón recorre cuarenta metros y él decide darle un toque más en el aire».

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«Es uno de los goles más bonitos que he visto en la Keuken Kampioen Divisie. Me recuerda un poco a Dennis Bergkamp», añadió.

«Esta técnica es... No puede ser casualidad. Podría pasarme toda la noche viéndolo», concluyó el analista de ESPN.

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El RKC acabó imponiéndose por 4-0 al Den Bosch y superó en la clasificación a su rival de la noche del sábado.

El RKC ocupa ahora la novena posición en la Keuken Kampioen Divisie. El Den Bosch queda décimo.