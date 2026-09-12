Imágenes repugnantes: suspendido el duelo del IJsselmeervogels después de que un jugador fuera golpeado en la cara hasta hacerle sangrar

El duelo entre VV IJsselmeervogels y GVVV en la Tweede Divisie quedó suspendido definitivamente este sábado por la tarde con 0-2 en el marcador. Ocurrió después de que Quiermo Dumay, jugador del IJsselmeervogels, recibiera un golpe en la cara durante el descanso.

En ese momento el marcador era de 0-2 a favor del GVVV. Ambos clubes se dirigieron a los vestuarios, y entonces fue cuando se torció todo. Dumay recibió un golpe en la cara al entrar en el túnel de jugadores, informa RTV Utrecht. Aún no está claro quién propinó ese golpe, pero en las fotos se ve que los daños son considerables: la cara de Dumay está ensangrentada y le faltan varios dientes.

Este verano, Dumay dio el salto del GVVV al IJsselmeervogels. Por tanto, jugaba contra su antiguo club. Tras el incidente, el IJsselmeervogels decidió no querer seguir jugando y presentar una denuncia.

Hans Schinkel, presidente del GVVV, vio que los ánimos ya se habían caldeado en varias ocasiones durante el partido. “He visto la foto, y lo primero que piensas es: ¿qué ha pasado? Quieres saber qué ha pasado”, dice a RTV Utrecht.

“Lo sabremos dentro de poco. Según creo, ahora mismo hay una investigación en marcha. Incluso se ha presentado una denuncia. Pero no sé qué ha pasado, así que no puedo hacer una valoración al respecto”.

“No creo que haya sido un jugador del IJsselmeervogels quien propinó el golpe. Pero, por supuesto, nunca se sabe cuál fue el motivo. Pero haya pasado lo que haya pasado, nunca se puede justificar. Dejemos eso muy claro”.

“Perfectamente podría haber consecuencias para el GVVV. Pero prefiero dejarlo en manos de la KNVB. No soy un especialista en eso”, concluye Schinkel.