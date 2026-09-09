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Imágenes repugnantes de un aficionado racista del Feyenoord en la grada visitante del FC Barcelona

Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga de Campeones

Tras el partido de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Feyenoord han salido a la luz unas imágenes muy graves desde el Spotify Camp Nou. En un vídeo se ve cómo un aficionado del Feyenoord, desde la grada visitante, realiza un gesto racista hacia un aficionado negro del Barcelona.

Las imágenes han sido compartidas en X por la aficionada del Barcelona Esia. En ellas se ve cómo desde el sector de los aficionados desplazados del Feyenoord se hace un gesto de mono hacia la aficionada.

Esia reaccionó conmocionada al incidente. «Que te llamen mono en 2026 por un partido de fútbol, qué vergüenza», escribió la aficionada del Barcelona en español.

El incidente se produjo en torno al duelo de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Feyenoord. Para el conjunto de Róterdam, ese partido también fue deportivamente dramático.

El equipo del entrenador Giovanni van Bronckhorst cayó el miércoles por la noche por un contundente 5-1 en el Camp Nou. El Barcelona se adelantó ya en el tercer minuto por medio de Raphinha y después amplió su ventaja.

Karim Adeyemi, de nuevo Raphinha y Lamine Yamal pusieron el 4-0 parcial. El Feyenoord apenas había sabido oponer algo. Sem Steijn logró marcar el gol del honor del Feyenoord tras un centro de Gonçalo Borges. Gabriel Jesus fijó después el 5-1 definitivo con un remate de cabeza.



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