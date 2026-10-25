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Santos v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Bart DHanis
Traducido por

Imágenes: Neymar ve la roja, pierde por completo los papeles y quiere agredir físicamente a un chivato

Neymar Jr. no mostró su mejor cara en la madrugada del sábado al domingo. El delantero brasileño fue expulsado con tarjeta roja y después perdió los estribos.

Bahia se adelantó a los 39 minutos en el partido de la Serie A entre ambos equipos. Luciano Luba fue el autor del gol.

Cinco minutos después del primer tanto llegó el incidente. Durante un altercado entre los dos equipos, Neymar se enzarzó en una discusión con el centrocampista de Bahia Rodrigo Nestor. El brasileño habló con la mano delante de la boca.

Nestor señaló de inmediato que eso se castiga hoy en día con tarjeta roja y corrió hacia el árbitro. El colegiado decidió entonces expulsar a Neymar.

El exjugador, entre otros, del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain se enfureció e intentó atacar a Rodrigo Nestor. Sus compañeros, sin embargo, lograron detenerlo.

Aun con diez jugadores, Santos consiguió rescatar un punto. Luan Peres marcó el gol del empate en el tiempo añadido de la segunda parte.


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