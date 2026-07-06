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Jordan HendersonImago
Wessel Antes

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Imágenes: Jordan Henderson sufre una desafortunada caída y podría perderse el resto del Mundial

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup
Brentford
J. Henderson
H. Kane

Un vídeo muestra cómo Jordan Henderson se lesionó la muñeca tras el Mundial México-Inglaterra (2-3).

El jugador, de 36 años, cayó sobre las vallas publicitarias del estadio Azteca al celebrar el triunfo y quedó tendido con dolor.

Recibió atención médica en el campo y luego lo trasladaron en camilla con una máscara de oxígeno.

Fue trasladado al hospital, y en Inglaterra se teme que no vuelva a jugar en este Mundial.

Actualización sobre Kane

Poco después, Harry Kane declaró a la BBC: «Hendo se ha caído, pero creo que está bien».

La entrevista se ha vuelto viral porque el delantero del Bayern Múnich ha perdido la voz. «Ha sido un partido de locos, una batalla. Aquí todos estaban en contra, pero encontramos la forma de ganar».

Se espera un comunicado oficial de la Federación Inglesa. En cuartos de final, los Tres Leones podrían enfrentar a Noruega sin Henderson.

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