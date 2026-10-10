El Real Madrid hizo un buen negocio este sábado por la noche en LaLiga. En casa, el equipo del entrenador José Mourinho derrotó al Villarreal por 1-0, gracias a un gol de Yan Diomande. Vinícius Júnior asumió un papel protagonista al ver una llamativa tarjeta roja directa.

Denzel Dumfries y Vinícius comenzaron ambos en el banquillo en el Real Madrid. En la segunda parte, sin embargo, ambos entrarían al campo. En el Villarreal se dio una situación similar con el exjugador del Ajax Georges Mikautadze: él también tuvo que conformarse con un papel de suplente.

El Real Madrid comenzó muy bien el partido y estrelló un balón en el palo por medio de Kylian Mbappé. Poco después, Mbappé volvió a generar peligro, pero esta vez el guardameta Péter Gulácsi evitó el gol.

Camino del descanso, Ibrahima Konaté y Arda Güler también tuvieron algunas ocasiones, pero sus intentos se marcharon fuera. El Villarreal apenas supo responder.

Poco después del descanso entró Vinícius. Vio cómo Diomande, pasada la hora de juego, firmaba el 1-0 tras girarse. En un primer momento su gol fue anulado por fuera de juego, pero el VAR vio que no era correcto.

Diez minutos más tarde, el propio Vinícius marcó el 2-0. Sin embargo, el VAR detectó que el brasileño había tirado del pelo de su rival Nathan Saliba en la jugada previa al gol. Eso le costó a Vinícius una tarjeta roja directa.

El atacante estaba completamente incrédulo y estuvo a punto de irse encima del árbitro. Antonio Rüdiger, sin embargo, logró proteger al colegiado de su furioso compañero.

En la recta final, los madridistas resistieron pese a estar en inferioridad numérica. Con esta victoria, el Real Madrid es provisionalmente tercero en LaLiga, con dieciocho puntos. El líder, el FC Barcelona, que sigue sin fallar, tiene seis puntos más. El Villarreal, con ocho puntos, ocupa actualmente la décima plaza.