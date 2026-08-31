Unas llamativas imágenes del nuevo documental A Beautiful Obsession ofrecen una mirada muy particular a los últimos meses de Pep Guardiola en el Manchester City. Durante una dura charla en el descanso de un partido, el español se dirige de forma muy explícita a Tijjani Reijnders ante toda la plantilla, dejándolo bastante humillado.

Las imágenes corresponden a la pasada temporada, cuando Guardiola afrontaba su décimo y último año como entrenador del Manchester City. En el vestuario, el técnico, que ya ha dejado el club, intenta dejarles claro a sus jugadores que no quiere volver a ver una repetición de la decepcionante campaña anterior.

«La gran pregunta para todos los jugadores del Manchester City que ya estaban la temporada pasada es: ¿queréis volver a jugar una temporada así? ¿Queréis creer en la temporada que tuvimos entonces?», arranca Guardiola en su arenga. A continuación, centra su atención en Reijnders, que en el verano de 2025 había llegado a Manchester procedente del AC Milan.

«¿Quieres volver a jugar una temporada como tu última temporada en ese maldito AC Milan, en la que no os clasificasteis para Europa? ¿Quieres eso? ¿Quieres volver a vivirlo?», le espeta Guardiola al internacional neerlandés, mientras sus compañeros observan. «Recuérdate a ti mismo si quieres revivir nuestra temporada pasada.»

Pero Guardiola no se quedó ahí y cerró su mensaje con la intensidad que le caracteriza. «Si no queréis eso, entonces tendréis que actuar. De lo contrario, no vais a ganar, amigos míos», les advierte a sus jugadores.

No fue la única vez que Guardiola y Reijnders dejaron imágenes llamativas juntos la pasada temporada. Tras la victoria por 2-1 del City sobre el Southampton en la FA Cup, Guardiola corrió en abril hacia el neerlandés, que acababa de ser sustituido, para fundirse con él en un efusivo abrazo.

Reijnders apenas quiso contar nada entonces en Sky Sports sobre aquel aparte. «Eso es algo entre nosotros», dijo el centrocampista, pero más tarde Guardiola sí explicó en la BBC lo que le había dicho: «Le dije que quería matarlo, porque jugó muy bien. Tijjani también es un jugador que últimamente no ha jugado mucho, pero rindió a un nivel excelente.»

Mientras tanto, tanto Guardiola como Reijnders ya se han marchado de Manchester. Guardiola se despidió del City el pasado verano tras diez temporadas y veinte títulos, mientras que Reijnders fue traspasado el 19 de agosto al Al-Qadsiah saudí por, según se informa, 61 millones de euros.







