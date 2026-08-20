Han salido a la luz este jueves unas llamativas imágenes de Lutsharel Geertruida tras su reconocimiento médico con el PSV. Al defensor le piden que firme varias camisetas del Feyenoord junto a su coche aparcado, mientras que su inminente traspaso a Eindhoven es especialmente sensible en Róterdam.

Las imágenes proceden de la página de fans de Instagram PSVUniverse. En ellas se ve cómo Geertruida, tras completar su reconocimiento médico, camina hacia su coche junto al enlace de jugadores del PSV Mart van den Heuvel.

Una vez junto al coche, el internacional neerlandés se encuentra con varias camisetas del Feyenoord. A Geertruida le piden que estampe su firma en las camisetas, algo que al nacido en Róterdam no parece suponerle ningún problema.

La posible llegada de Geertruida a Eindhoven lleva días agitando los ánimos en Róterdam. El exjugador del Feyenoord creció en Rotterdam-Zuid, comenzó en Overmaas y una parte de la afición lo consideraba claramente un 'hijo de Rotterdam-Zuid'.

Especialmente los Rotterdam Radicals cargaron duramente contra Geertruida por su elección del PSV. El grupo de aficionados más radical escribió, entre otras cosas, que su origen y su pasado en el Feyenoord hacen que el paso a Eindhoven sea difícil de digerir para muchos seguidores.

También otros aficionados del Feyenoord expresaron en las redes sociales su descontento por el inminente traspaso. Se utilizaron términos como 'traición' e incluso se comparó la posible operación con el muy comentado fichaje de Steven Berghuis del Feyenoord por el Ajax.

Mientras tanto, el traspaso de Geertruida al PSV todavía no se ha cerrado oficialmente. El defensa de 26 años ha superado con éxito su reconocimiento médico en Eindhoven, pero el PSV aún espera el visto bueno definitivo del RB Leipzig para cerrar por completo la operación.

PSV y Leipzig ya habían alcanzado anteriormente un acuerdo a grandes rasgos sobre una cesión de una temporada con opción de compra.







