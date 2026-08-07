Imágenes insólitas: el portero del Vitesse propina de la nada un golpe a un rival

La primera jornada de la Keuken Kampioen Divisie en la temporada 2026/27 ha dejado espectáculo desde el primer momento. El recién ascendido Heracles Almelo parecía dejar escapar una ventaja de 0-3 ante el VVV-Venlo, pero acabó llevándose el duelo de locos por 3-4 gracias a un golazo en el tramo final. El NAC Breda, también recién ascendido, vivió igualmente una noche agitada y ganó in extremis por 1-2 en su visita al TOP Oss. El Vitesse, en cambio, dejó escapar la victoria ante el RKC Waalwijk por una innecesaria tarjeta roja al portero Connor van den Berg.

VVV-Venlo - Heracles Almelo 3-4

Tristan van Gilst abrió el marcador en el minuto 38 desde el punto de penalti, después de que Chafik Abbas fuera derribado dentro del área. Justo antes del descanso, David Vicente Robles amplió la ventaja, tras lo cual Jean-Paul N'Djoli hizo el 0-3 en el minuto 71.

El VVV parecía derrotado, pero Dean Zandbergen devolvió por completo la emoción con dos goles en cinco minutos. El suplente Devy Hendrikx incluso empató en el minuto 86 con una bonita vaselina: 3-3. El Heracles golpeó de nuevo dos minutos después, cuando N'Djoli anotó el 3-4 de manera fabulosa con su segundo tanto de la noche.

El VVV pensó que iba a lograr el 4-4 ya en el tiempo añadido, pero ese gol fue anulado por fuera de juego. De este modo, el Heracles acabó certificando la victoria tras un desenlace de locos.

TOP Oss - NAC Breda 1-2

El conjunto local se adelantó en el minuto 18 por medio de Franslyn Nsingi, que aprovechó la endeble defensa del NAC para marcar el 1-0. El NAC tuvo después oportunidades por medio, entre otros, de Paul Gladon y Rio Hillen, pero el guardameta Mike Havekotte sostuvo a su equipo en varias ocasiones. Tras el descanso, Gladon estrelló un balón en el larguero, mientras que Mauresmo Hinoke también se encontró con la madera en el otro lado. El suplente Moussa Soumano igualó en el minuto 69 empujando un rechace en el segundo palo: 1-1.

La ofensiva final del NAC parecía no dar demasiado rédito, pero el entrenador Carl Hoefkens hizo entrar al terreno de juego en el minuto 90 al joven de 18 años Reulen. Ese cambio resultó ser un acierto de oro, porque dos minutos más tarde Reulen apareció en el lugar adecuado y dio al NAC una victoria por 1-2.

Vitesse - RKC Waalwijk 1-1

Naoufal Bannis adelantó a los de Arnhem en el minuto 38 después de que el RKC no interviniera bien en defensa. Los de Waalwijk se toparon antes del descanso con el larguero y el poste por medio de Jesse van de Haar y Azzedine Dkidak, pero se marcharon al vestuario con desventaja. En el tramo final, el portero del Vitesse Connor van den Berg vio la roja tras un codazo, después de lo cual Finn Stokkers transformó el penalti señalado: 1-1. El RKC tuvo todavía algunos minutos contra diez para ir a por la victoria, pero el marcador ya no se movió.

FC Dordrecht - Jong Ajax 2-1

Los de Ámsterdam se adelantaron a los cuatro minutos por medio de Pharell Nash, que, tras un pase de Mohamed Abdalla, regateó al guardameta Calvin Raatsie y definió a puerta vacía. Dos minutos después, Daniël Vetkal ya empató con un disparo que acabó en el palo corto tras pasar por las manos del errático portero Joeri Heerkens.

En el minuto 14, el Dordrecht le dio la vuelta por completo al partido, cuando Jari Venema puso el balón en el segundo palo y Ayoub Ouarghi marcó de cerca el 2-1. El Jong Ajax tuvo después ocasiones para empatar por medio, entre otros, de Emre Ünüvar, Nash y Gabriël Monserrate, pero no las aprovechó.

FC Emmen - Roda JC 1-0

Tras una primera parte sin goles, en la que ambos equipos tuvieron ocasiones, Freddy Quispel rompió la igualdad en el minuto 69 con un gran disparo a la escuadra lejana. Después, el Roda JC se fue en busca del empate y en el tramo final se quedó cerca del 1-1, pero el guardameta Luca Karssies sostuvo a su equipo con una intervención importante.







