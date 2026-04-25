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Imágenes impactantes: Xavi Simons insulta a un aficionado tras sufrir una grave lesión

Wolverhampton vs Tottenham
Wolverhampton
Tottenham
Premier League

Un vídeo grabado desde la grada del Wolverhampton muestra a Xavi Simons siendo retirado en camilla y reaccionando molesto ante un aficionado. Se le escucha protestar en inglés.

Las imágenes, grabadas por un aficionado de los Wolves, muestran a un Simons muy alterado en un momento crítico de su carrera. Mientras lo llevan por la banda, se dirige con vehemencia a alguien en la grada.

El Tottenham ganó 0-1 un duelo clave por la permanencia, pero perdió a Simons, quien salió en la segunda parte con una aparente lesión de rodilla.

La primera parte fue aburrida y sin ocasiones claras; el Tottenham dominó la posesión, pero sin crear peligro.

Tras el descanso, Simons tropezó al perseguir una pelota hacia la línea de fondo, cayó y se quejó de inmediato de un fuerte dolor en la rodilla. Intentó levantarse, pero tuvo que volver a sentarse.

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Wolverhampton
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El 34 veces internacional con la selección holandesa fue retirado del campo en camilla, tras lo cual se enzarzó en una pelea con un aficionado del equipo rival.



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