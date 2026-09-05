Ayoub El Kaabi sufrió el sábado una espantosa lesión. El delantero de 33 años del Olympiacos chocó de forma muy fea con el portero del Volos NFC y se rompió la pierna.

Cerca del final de la primera parte, El Kaabi fue habilitado en profundidad por un compañero. En la carrera por el balón, el internacional marroquí chocó con la pierna estirada contra el portero del Volos, Marios Siabanis.

El Kaabi sintió de inmediato que algo iba mal, levantó los brazos al aire presa del pánico y gritó de dolor al ver cómo le colgaba la pierna.

El Kaabi fue trasladado de inmediato al hospital, donde fue sometido a una operación de urgencia. Siabanis quedó completamente destrozado por lo sucedido, pero finalmente siguió jugando en el duelo, que terminó 1-1.

Por cierto, El Kaabi no fue el único jugador del Olympiacos que tuvo que retirarse antes de tiempo. Lorenzo Pirola fue sustituido, al igual que El Kaabi, justo antes del descanso por una lesión. En la segunda parte, Joel Roca tuvo que ser reemplazado por obligación debido a su hombro dislocado.