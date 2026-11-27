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La noche del jueves se vivieron graves incidentes en Marsella, donde aficionados del equipo local irrumpieron en la grada visitante y agredieron brutalmente a seguidores del Levski Sofía. Ni las mujeres ni los niños se libraron de los ataques, según informan varios medios franceses y búlgaros.

El jueves por la noche se disputó en el Stade du Vélodrome el partido entre el Olympique de Marsella y el Levski Sofía. El encuentro terminó 1-0, pero después se habló sobre todo de los incidentes ocurridos fuera del terreno de juego.

La UEFA ya había catalogado el partido como de alto riesgo. Por eso, solo se permitió viajar a Marsella a 500 búlgaros, muchos menos de los que corresponderían según el cupo habitual del cinco por ciento.

Antes del partido ya se habían producido algunos altercados en la ciudad, pero los incidentes más graves tuvieron lugar en el estadio. Aficionados del Marsella atacaron antes del encuentro a familiares y amigos de los jugadores del Levski Sofía que se encontraban en el recinto.

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El grupo huyó hacia la grada visitante, donde estaban los 500 aficionados desplazados. Allí la situación se descontroló: se lanzaron artefactos pirotécnicos y estallaron peleas. En unas imágenes se ve cómo una mujer sufre una violenta agresión.

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Once personas resultaron heridas. Tres de ellas sufrieron lesiones graves en la cabeza y se encuentran en mal estado.

El exfutbolista búlgaro Nikolay Bohzov también estaba en el estadio y relató a los medios búlgaros lo que vivió el jueves por la noche.

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Fue atacado en la zona VIP y huyó hacia la parte inferior del estadio. «Allí me pusieron cuatro cuchillos en la garganta. Voy a denunciarlos. Lo he grabado todo».

Durante el descanso, responsables de seguridad de la UEFA se reunieron con representantes de los dos clubes para estudiar una posible suspensión del partido, pero decidieron continuar.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó con la máxima contundencia la violencia contra los aficionados búlgaros. El presidente búlgaro, Iliana Iotova, la calificó de «inaceptable» y «escandalosa». Exigió explicaciones y que se asumieran responsabilidades. El Olympique de Marsella también lamentó lo ocurrido y ha abierto una investigación.