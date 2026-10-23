Imágenes: «A Cristiano Ronaldo le atribuyen un gol robado»

Cristiano Ronaldo contribuyó con un gol a la victoria por 1-3 del Al-Nassr ante el Al-Faisaly. El portugués, de 41 años, creyó haber marcado así el 982.º gol oficial de su carrera, pero todavía está por ver si el tanto quedará a su nombre. La intervención de un defensa en la jugada ha generado debate.

El Al-Nassr comenzó muy bien el partido a domicilio y se adelantó pronto. Abdullah Al-Hamdan abrió el marcador al enviar el balón a la red tras un pase de Sadio Mané. Los visitantes llegaron así al descanso con una ventaja de 0-1.

Poco después de la reanudación, Ronaldo pareció aportar su gol a la victoria. En el minuto 49, João Félix puso un centro medido al área, donde su compatriota portugués estaba listo para rematar. Ronaldo tocó el balón con la cabeza y este acabó en la portería: 0-2.

Sin embargo, no está claro si el cinco veces ganador del Balón de Oro podrá anotarse el tanto. Ronaldo prolongó de cabeza el centro de Félix, pero el balón golpeó inmediatamente al defensa Jiroto antes de entrar en la portería. Por eso, en las redes sociales se debate si fue un gol de Ronaldo o un tanto en propia puerta.

Para decidirlo, la cuestión principal es si el cabezazo de Ronaldo ya iba dirigido a portería antes de que Jiroto desviara el balón. Si fue así, el gol puede quedar a nombre del portugués. Si el remate inicial no iba a puerta, como parecen indicar las imágenes a cámara lenta, lo lógico sería considerarlo un gol en propia puerta.

Mientras tanto, el Al-Faisaly no se dejó vencer sin oponer resistencia. En el minuto 66, Théo Bongonda recortó distancias y devolvió la emoción al partido: 1-2. El Al-Nassr tuvo que esforzarse en el tramo final para asegurar la victoria.

A poco más de diez minutos del final, Ângelo Gabriel acabó definitivamente con la incertidumbre sobre el resultado. El suplente recibió un pase de Al-Hamdan y colocó el balón con un magnífico disparo con efecto en la escuadra más alejada. Así estableció el 1-3 definitivo y aseguró los tres puntos para el Al-Nassr.











