Imagen: Yamal reacciona a la caída del Real Madrid con un gesto llamativo

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, no se perdió la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid, en el derbi, por 2-1 en la séptima jornada de LaLiga.

El sitio Foot Mercato señaló que Yamal interactuó con la publicación de Marc Pubill, jugador del Atlético de Madrid, tras el partido, la cual incluía varias imágenes del encuentro, entre ellas una fotografía en la que aparece el defensa del Atlético realizando una entrada sobre Kylian Mbappé.

Lamine Yamal se limitó a comentar la publicación de Pubill utilizando varios emojis, mostrando así su alegría por la derrota del eterno rival, el Real Madrid.

Además, la victoria del Atlético de Madrid beneficia al Barcelona en la clasificación de LaLiga.

Tras disputarse 7 jornadas, el equipo catalán se colocó en solitario en lo más alto de la clasificación, mientras que el Atlético de Madrid ascendió al segundo puesto con 16 puntos, y el Real Madrid cayó al cuarto lugar con 15 puntos.

Por lo tanto, el derbi contribuyó a ampliar la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid, en un momento en el que la reacción de Yamal en las redes sociales no pasó desapercibida.

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