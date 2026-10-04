Imagen: se filtra la camiseta del Barcelona para la próxima temporada

Nuevas filtraciones han revelado el posible aspecto completo de la equipación del Barcelona para la temporada 2027-28, después de que aparecieran por primera vez imágenes que reúnen la camiseta, el pantalón y los calcetines juntos, en una versión reproducida por cuentas especializadas en las camisetas del club.

El diario español "Sport" publicó las imágenes, en las que aparece Anthony Gordon vistiendo la equipación prevista, lo que ofrece una idea más clara del aspecto del equipo con la nueva camiseta sobre el terreno de juego.

No obstante, el diseño todavía no ha sido presentado oficialmente ni por Nike ni por el Barcelona, por lo que podría sufrir algunas modificaciones antes de su revelación oficial.

La esperada camiseta devuelve al Barcelona a su identidad tradicional, mediante las claras líneas verticales en azul y grana, alejándose de los diseños más innovadores que han aparecido en las últimas temporadas. El diseño incluye además un cuello redondo que añade un toque clásico a la camiseta.

Nike apuesta, según las filtraciones, por dos tonos oscuros de azul y grana, lo que confiere a la camiseta un aspecto más sobrio y elegante, con la presencia del color amarillo como detalle distintivo, ya sea en el logo de Nike o en algunos elementos del diseño, entre ellos una fina línea que recorre ambos costados de la camiseta.

Las imágenes filtradas no se limitan a la camiseta, pues revelan también el aspecto del pantalón y los calcetines.

El pantalón mantiene los mismos colores básicos de la camiseta, con detalles laterales que dan continuidad visual al diseño, mientras que los calcetines llegan con anillos horizontales en azul y grana, completando el carácter clásico de la equipación.

Está previsto que el Barcelona y Nike presenten oficialmente la equipación durante el verano de 2027, pero las imágenes filtradas ofrecen a la afición del club una idea anticipada del aspecto del equipo en la temporada 2027-28, con un diseño que combina las líneas tradicionales, los colores oscuros y los detalles amarillos.