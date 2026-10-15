Imagen: el Barcelona lucirá una nueva camiseta en el Clásico

El Barcelona se prepara para disputar el Clásico ante el Real Madrid, en el estadio "Camp Nou", el próximo 25 de octubre, en la décima jornada de LaLiga, con una camiseta diferente.

El diario "Mundo Deportivo" informó de que el Barcelona volverá a unir fútbol, música y moda en una nueva edición de su colaboración con "Spotify", patrocinador de la camiseta del conjunto catalán.

Y añadió: "Esta vez, el protagonista será el artista estadounidense Tyler, The Creator, cuya marca de ropa, Golf Wang (Golf), aparecerá en la camiseta que vestirá el Blaugrana ante el Real Madrid.

La camiseta, que podrá adquirirse en las tiendas oficiales del club a partir del próximo jueves, se desvelará a un precio que arranca en 499,99 euros, según el diario catalán.

Precisó que esta iniciativa aporta un elemento novedoso respecto a las anteriores colaboraciones de Spotify con el Barcelona, ya que el papel de Tyler, The Creator, no se limitará a dejar su huella en la camiseta del club, sino que también liderará la dirección creativa de la campaña visual y sonora que la acompañará.

Tyler, The Creator, es una figura destacada del mundo de la música y de la cultura estadounidense contemporánea, cuyo trabajo mezcla géneros musicales diversos como el hip hop, el R&B, el soul y el funk, con sonidos experimentales, y se distingue por una identidad visual muy marcada. Una de sus canciones más conocidas es "See You Again", que ha superado los 3.000 millones de reproducciones en Spotify.



