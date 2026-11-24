A pocas horas de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuncie su esperada decisión sobre la polémica de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, Hafid Derradji, comentarista argelino de beIN Sports, envió un mensaje sobre la naturaleza del fallo previsto. Advirtió de que no hay que creer que la resolución vaya a ajustarse necesariamente a las expectativas o los deseos de la afición, y subrayó que la justicia no se somete a las emociones ni a la presión de las campañas mediáticas.
Derradji escribió en su cuenta de Twitter: «Es un iluso quien crea que la decisión del TAS va a conmocionar a la opinión pública o que irá en contra de lo esperado. Las sentencias no se basan en las emociones ni en las campañas de presión mediática, sino en las pruebas, los reglamentos y las leyes. Hay una gran diferencia entre lo que algunos desean y lo que decide la justicia deportiva».
El comentario del periodista argelino da continuidad a sus posturas sobre la polémica que rodea el caso, después de que planteara dudas sobre el origen de la información en la que se basó la parte marroquí para denunciar una supuesta llamada telefónica entre Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, y uno de los miembros del tribunal arbitral de tres integrantes encargado de examinar el litigio, a pocas horas del anuncio del fallo definitivo.
La cadena francesa RMC Sport había revelado que el asesor jurídico de la Real Federación Marroquí de Fútbol remitió un escrito al Tribunal de Arbitraje Deportivo en el que le informaba de un hecho que supuestamente se produjo el domingo: una llamada telefónica entre Abdoulaye Fall y el abogado alemán, uno de los tres árbitros encargados de resolver el caso. La parte marroquí se reservó, además, el derecho a emprender acciones legales.
Derradji se detuvo en la manera en que la información sobre la supuesta llamada llegó a la parte marroquí y se preguntó si un tercero le había comunicado lo ocurrido, si se trataba de una filtración desde el entorno del caso o si la federación marroquí había obtenido los datos de otra fuente. A su juicio, son preguntas legítimas, dado que el tribunal arbitral debe gozar de independencia, confidencialidad e imparcialidad.
El caso se complicó aún más cuando Vanessa Tracy, responsable del departamento de comunicación y medios del Tribunal de Arbitraje Deportivo, negó que el tribunal hubiera recibido recurso oficial alguno de la federación marroquí relacionado con la supuesta llamada, según informó la periodista Malang Sané. Por su parte, la Federación Senegalesa rechazó las acusaciones, y su secretario general, Abdoulaye Seydou Sow, calificó de «ficticio» el supuesto recurso y aseguró que Abdoulaye Fall no conoce a los árbitros encargados del caso y que no asistió a la audiencia celebrada el 8 de octubre.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.