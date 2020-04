Iker Casillas: "Tras el infarto estuve un mes con miedo a caminar, a dormir; ahora estoy fuerte"

Casi un año después de sufrir un infarto durante un entrenamiento con el Porto, el portero desvela cómo fueron las semanas de recuperación.

Iker Casillas preocupó a todos los aficionados al fútbol el pasado 1 de mayo de 2019 cuando sufrió un infarto durante un entrenamiento con el Porto. Afortunadamente, el portero se ha recuperado y ha colgado la botas pero ya plantea un nuevo proyecto y se presentará a las elecciones a presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

"En 13 ó 14 días se cumple un año del infarto y si todo va bien espero que el doctor me diga, que ya me lo ha dicho, que estoy 100% recuerado", explicaba en una entrevista a los medios oficiales del club portugués.

"¿Qué me pasa por la cabeza? Hay que ser realista, lo importante es la salud. Cuando sucedió el infarto hace un año estuve un mes con miedo. Con miedo a caminar, a dormir, a hacer cualquier ejercicio... era imposible. Ahora no, ahora me encuentro fuerte, me encuentro mejor que antes. Pero también tengo una medicación que es la que me está haciendo estar bien y es el médico el que me va a decir qué puedo y qué no puedo hacer", añade rememorando cómo ha cambiado su vida en este año.

De hecho, el portero asegura que este problema de salud le ha hecho valorar más su vida y los pequeños detalles: "Físicamente estoy mejor que antes, pero ahora valoro más algunas cosas. Los jugadores a veces no valoramos lo que tenemos y lo feliz que podemos hacer a mucha gente. Lo más importante es que tú contigo mismo te encuentres bien y que sepas valorar, por ejemplo, esta conversación con vosotros".