Casillas plantea un Barcelona - Real Madrid con Puyol, Iniesta y Xavi

El exportero del Real Madrid lanzó la iniciativa con fines benéficos en redes sociales

La Liga homenajeó el pasado sábado a Xavi Hernández con un vídeo recopilatoria en su cuenta de Twitter, donde calificaba como “delicioso” el juego del exjugador del . Lo que nadie esperaba es que ese mensaje podría ser el detonante de uno de los mejores partidos de la historia.

Andrés Iniesta contestó al tuit de La Liga “Y todavía más verlo a 5 metros todos los días... “ y Carles Puyol se sumó añadiendo “No te puedes imaginar lo que era veros a los dos unos metros por detrás”.

Pero la cadena de elogios no cesó y llegó hasta el eterno rival. El icono blanco Iker Casillas no dudó en también destacar las virtudes de Xavi , pero fue más allá con una propuesta que ha revolucionado las redes sociales; organizar un 'Clásico Vintage' para reunirq, con fines benéficos, a las leyendas de Barcelona y . "Resulta gracioso pero a mi me tocó veros en contra varias veces. Y por supuesto, a favor!! Ha habido de todo pero...qué narices!! CUANDO TODA ESTA PESADILLA PASE, deberíamos juntar a los míticos de hace años y jugar un CLÁSICO VINTAGE!! Recaudación para la gente NECESITADA".

La iniciativa ha recibido ya el apoyo de otras personalidades como Cesc Fàbregras y Lobo Carrasco, además de la comunidad más futbolera de Twitter. ¿Cuándo veremos el Clásico Vintage?