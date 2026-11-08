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Iker Casillas, leyenda del Real Madrid, habría tomado la drástica decisión de sacar a sus dos hijos de La Fabrica, la célebre cantera del club. El exguardameta estaría descontento con la falta de progresos y de oportunidades deportivas para sus hijos en las categorías inferiores de Valdebebas.

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Los prometedores porteros dejan La Fábrica

Siguiendo los pasos de su padre, tanto Martin como Lucas se perfilaban como prometedores porteros en la capital española. Sin embargo, su etapa en La Fábrica ha llegado a un final prematuro.

La decisión, según AS (citado por Mundo Deportivo), obedece estrictamente a motivos deportivos y está motivada por los recientes contratiempos del hermano mayor. Según se informa, Martin perdió protagonismo en su categoría dentro del club, un retroceso que posteriormente le costó una convocatoria con la selección.

Insatisfecho con esa falta de progresión, Casillas decidió intervenir. El campeón del Mundial de 2010 optó finalmente por sacar a ambos hijos de la cantera del Madrid.

Tensiones de fondo con la directiva del Madrid

Aunque el desencadenante inmediato de la marcha parece ser el tiempo de juego, la decisión se enmarca en un distanciamiento más amplio entre Casillas y la actual cúpula del Bernabéu. Pese a su condición de leyenda, el excapitán de España ha mantenido una relación tensa con la directiva del club durante la última década.

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Estas fricciones quedaron de manifiesto recientemente cuando los antiguos conflictos con el exentrenador Jose Mourinho volvieron a abordarse en un documental de Netflix. El enfrentamiento recordó el turbulento final de la etapa de Casillas como jugador del club. Además, el exjugador de 43 años no ha dudado en criticar públicamente al primer equipo y, en los últimos tiempos, ha señalado especialmente a la defensa del Madrid.

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Quizá lo más significativo sea que Casillas apoyó activamente a Enrique Riquelme frente al presidente Florentino Perez, que lleva muchos años en el cargo, durante las elecciones del club celebradas en verano. Ese desmarque político probablemente empeoró su relación con la actual directiva y pudo influir en su decisión de romper los vínculos de su familia con la cantera.

Una relación fracturada en el Bernabéu

La Fábrica es conocida por pulir a talentos de élite del fútbol europeo y acoge con frecuencia a los hijos de antiguas figuras del club. Que alguien de la talla de Casillas rompa por completo los vínculos de su familia con la cantera es una decisión significativa.

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La decisión pone de relieve la pérdida de confianza entre uno de los mejores jugadores de la historia del Madrid y el club al que representó durante 25 años. La salida de sus hijos sugiere que las tensiones ajenas al terreno de juego y los agravios personales que aún persisten podrían haber terminado por deteriorar el ambiente que encontraban en Valdebebas.

En busca de una nueva cantera

Ahora se espera que Martin y Lucas continúen su formación futbolística lejos del gigante español. Su prioridad inmediata será encontrar una cantera adecuada que les ofrezca los minutos de juego constantes que necesitan para desarrollarse.

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Mientras tanto, es probable que Casillas mantenga las distancias con la directiva del Madrid mientras sus hijos inician una nueva etapa en sus incipientes carreras.