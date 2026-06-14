Ihattaren tiene claras preferencias para la próxima temporada

Mohamed Ihattaren no tiene prisa y cree que lo más sensato es seguir un año más en la Eredivisie. Sin embargo, el centrocampista ofensivo del Fortuna Sittard está listo para una nueva aventura en el extranjero, según declaró a Sportnieuws.nl.

«Eso espero», responde sonriendo al preguntarle si hay algo en marcha para este verano. «Si tengo que volver al club, lo haré. Entrenaré con gusto en el Fortuna a la espera de un traspaso, con suerte».

«Al fin y al cabo, eso también es bueno para ambas partes», subraya Ihattaren, cuyo contrato en Sittard vence el 30 de junio de 2027. Luego, el centrocampista de 24 años explica qué destino le interesaría si se concreta el traspaso.

«Como jugador, preferiría quedarme un año más en los Países Bajos, pero también creo que estoy listo para dar el salto al extranjero. Ahora sí puedo hacer lo que antes no hice a nivel personal», reconoce en referencia a sus experiencias en Juventus, Sampdoria y Slavia de Praga.

“Si tengo las ideas claras, puedo triunfar en cualquier sitio”, asegura el exjugador del PSV y del Ajax.

De todos modos, el Fortuna recibirá una indemnización por traspaso si Ihattaren se marcha un año antes de la finalización de su contrato. «La cláusula de rescisión era de tres millones de euros, pero el Fortuna no pondrá pegas si aparece un club que ofrezca algo menos», declaró en abril a ESPN.

Hace más de dos meses ya aclaró que prefería quedarse una temporada más en la Eredivisie y añadió que el Feyenoord es el club de sus sueños.