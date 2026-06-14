Ihattaren: «Si tengo eso bajo control, puedo triunfar en cualquier sitio»

Mohamed Ihattaren no tiene prisa y cree que lo más sensato es seguir un año más en la Eredivisie. Sin embargo, el centrocampista ofensivo del Fortuna Sittard está listo para una nueva aventura en el extranjero, según declaró a Sportnieuws.nl.

«Espero que sí», responde sonriendo al preguntarle si hay algo en marcha para este verano. «Si tengo que volver al club, lo haré. Regresaré al Fortuna para entrenar con gusto, a la espera de un traspaso».

«Al fin y al cabo, eso también es bueno para ambas partes», subraya Ihattaren, cuyo contrato en Sittard expira el 30 de junio de 2027. Preguntado por su destino ideal, el centrocampista de 24 años responde:

«Como jugador, preferiría quedarme un año más en los Países Bajos, pero también creo que estoy listo para dar el salto al extranjero. Ahora sí puedo hacer lo que antes no hice a nivel personal», reconoce en alusión a sus experiencias en Juventus, Sampdoria y Slavia de Praga.

«Si tengo las ideas claras, puedo triunfar en cualquier sitio», asegura el exjugador del PSV y del Ajax.

De todos modos, el Fortuna recibirá una indemnización por traspaso si Ihattaren se marcha un año antes de la finalización de su contrato. «La cláusula de rescisión era de tres millones de euros, pero el Fortuna no pondrá pegas si aparece un club que ofrezca algo menos», declaró en abril a ESPN.

Hace más de dos meses dejó claro que prefiere jugar una temporada más en la Eredivisie y añadió que el Feyenoord es el club de sus sueños.