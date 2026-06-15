Ihattaren se muestra muy claro sobre un posible regreso al PSV o al Ajax

Mohamed Ihattaren vuelve a afirmar en la NOS Mixed Zone que le atrae mucho el Feyenoord. El centrocampista ofensivo, con contrato en el Fortuna Sittard hasta 2027, se pregunta si jugar en Róterdam sur es posible.

«El Feyenoord aún no se ha puesto en contacto conmigo. Me gustaría, claro que sí», afirma Ihattaren, quien no oculta que le encantaría fichar por De Kuip. El exjugador del PSV y del Ajax describió al Feyenoord a principios de este año en ESPN como su «club de ensueño».

Confirma que su agente habla con varios clubes y añade: «Una transferencia dentro del país sería ideal». Descarta al NEC y subraya que solo le interesa uno de los tres grandes de Países Bajos.

Su pasado en PSV y Ajax no le pesa: «¿Quién diría que no a esos equipos? Además, el Feyenoord juega la previa de la Champions».

“¿Sabes qué es curioso? Yo también soy una ganga, ¿eh? Mi cláusula de rescisión es de solo tres millones de euros en el Fortuna Sittard”, concluye Ihattaren. Ya había insinuado que el club limburgués no pondría trabas por algo menos.

Antes había dicho que prefiere jugar una temporada más en la Vriendenloterij Eredivisie, pues sus experiencias en Juventus, Sampdoria y Slavia de Praga no fueron exitosas.