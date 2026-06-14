Ihattaren fue muy claro al responder si debería haber jugado en el Mundial

Mohamed Ihattaren está convencido de que se habría ganado un lugar en la selección de Marruecos para el Mundial. Sin el centrocampista ofensivo, el semifinalista de 2022 empató 1-1 ante una débil Brasil la noche del sábado al domingo.

«Sí, al cien por cien», responde Ihattaren a Sportnieuws.nl sobre si debería estar en el Mundial con Marruecos. «Pero a veces hay que ser realista».

«He jugado todo este año en el Fortuna Sittard. Si miras qué internacionales juegan en el Mundial, hay un mundo de diferencia en cuanto al nivel en el que compiten. Así que, en realidad, tiene sentido», explica Ihattaren, quien entiende que el seleccionador Mohamed Ouahbi lo haya descartado.

Sabe que este verano debe dar un paso adelante para optar a la selección: «Ahora debo dar el salto de nivel y, si es posible, jugar en Europa para ganar visibilidad».

Sabe que Marruecos podría cruzarse con Holanda tras la fase de grupos y, sin dudarlo, asegura: «¡Ganaría Marruecos!».

Aun así, espera mucho de la selección de Ronald Koeman: «La Oranje tiene un equipo muy bueno y jugadores simpáticos. Les deseo lo mejor, pero si hay duelo entre Marruecos y Holanda, ese día seré marroquí».

Holanda se prepara para su debut en la fase de grupos. El domingo a las 22:00 (hora local) debutará ante Japón en el Dallas Stadium de Arlington.