¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-GER-BUNDESLIGA-MAINZ-BREMENAFP
Oliver Maywurm
Traducido por

¡Igualado un récord de la leyenda Rudi Völler que tenía más de 40 años! Niclas Füllkrug se lo pone cada vez más difícil a Jürgen Klopp

Bundesliga
Werder Bremen vs Hoffenheim
Werder Bremen
Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug igualó el sábado por la tarde el récord del Werder Bremen en la Bundesliga que ostentaba Rudi Völler, legendario delantero y director deportivo de la DFB.

Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable
Fútbol Gratis
Tubi logo

Tubi

✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi".

✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades.

✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido.

Precio inicial$0
Cobertura Total
Fox One

Fox One

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión completa de los 306 juegos de la temporada regular en directo y bajo demanda.

✅ Tu suscripción también incluye la Supercopa Alemana (DFL-Supercup) al inicio del año y los partidos decisivos de promoción/descenso al final de la temporada (totalizando 309 partidos).

✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.

Precio inicial$140 MXN
Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable
Fútbol Gratis
Tubi logo

Tubi

✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi".

✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades.

✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido.

Precio inicial$0
Cobertura Total
Fox One

Fox One

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión completa de los 306 juegos de la temporada regular en directo y bajo demanda.

✅ Tu suscripción también incluye la Supercopa Alemana (DFL-Supercup) al inicio del año y los partidos decisivos de promoción/descenso al final de la temporada (totalizando 309 partidos).

✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.

Precio inicial$140 MXN
Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable

El delantero adelantó al Bremen en el minuto 57 del partido de la Bundesliga contra la TSG Hoffenheim, tras una acción decidida y una definición aún más contundente. Así, se convirtió en el primer jugador del Werder desde Völler, en la temporada 1982/83, y en el segundo en la historia del club que marca al menos un gol en siete partidos consecutivos de la Bundesliga.

Como Füllkrug también había marcado entre semana en el partido de la Copa de Alemania en el campo del Borussia Dortmund (2-3), en el que firmó un doblete, es el primer jugador del Werder desde la creación de la Bundesliga en la temporada 1963/64 que ve puerta en ocho partidos oficiales consecutivos. Ni siquiera lo logró el campeón del mundo Völler, que jugó como delantero en el Bremen entre 1982 y 1987.

Füllkrug, que regresó cedido al SVW desde el West Ham United a mediados de agosto, prolongó ante el Hoffenheim su extraordinario inicio de temporada. Con nueve goles, el jugador de 33 años encabeza la tabla de goleadores de la Bundesliga y, con cada nuevo tanto, refuerza sus opciones de regresar a la selección alemana.

¿Convocará Klopp a Füllkrug el jueves para la selección alemana?

El propio Füllkrug, cuya última convocatoria con la selección alemana fue en septiembre de 2025 y que, entre otras cosas, se perdió el Mundial del pasado verano, se muestra especialmente cauto al respecto. «Hemos iniciado una nueva era en Alemania, queremos ser jóvenes y dinámicos. Lo entiendo si ese es el caso. Y, si no, siempre podremos reaccionar», dijo Füllkrug el pasado fin de semana en el programa Aktuellen Sportstudio de ZDF. El goleador subrayó expresamente que siempre estaría disponible si el nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, lo necesitara.

SV Werder Bremen v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images
Próximos partidos
VFB

VFB

Bundesliga

07 nov 2026

SVW

SVW

Klopp no incluyó a Füllkrug en su primera convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones de finales de septiembre y principios de octubre. Recientemente, con motivo del partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Arsenal FC (2-2), Klopp dio a entender en DAZN, al hablar del jugador del Bremen, que su edad avanzada como futbolista hacía menos probable su convocatoria: «Niclas Füllkrug marca un gol tras otro en la Bundesliga, pero tiene 33 años. No es culpa mía».

Sin embargo, Klopp, que anunciará el próximo jueves su convocatoria para los partidos internacionales de noviembre, no quiere descartar nada: «Lionel Messi acaba de jugar un Mundial con, ¿cuántos tenía?, 39 o 40 años. Así que se puede. Pero, para empezar, me alegro de que Niclas esté de vuelta y juegue como lo está haciendo, porque había tenido problemas físicos, fueran cuales fueran. Y ahora parece más fresco que nunca. Así que todo está bien».

En pocos días se sabrá si Klopp sigue prescindiendo de Füllkrug pese a la increíble racha goleadora del internacional alemán en 24 ocasiones (14 goles).

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google